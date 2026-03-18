El repunte del euríbor pone en alerta a los hipotecados canarios

Inquietud con los movimientos del euríbor. Tras meses de relativa calma, el principal indicador al que están ligadas la mayoría de las hipotecas variables en España ha comenzado a repuntar en las últimas semanas. El índice llegó a situarse a finales de febrero en el entorno del 2,22% y apenas unos días después alcanzaba el 2,36% en su dato diario, el nivel más alto en casi un año. La media provisional de marzo ronda ya el 2,35%, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, el encarecimiento de la energía y el temor a un nuevo repunte de la inflación en la eurozona.

El movimiento aún es moderado, pero suficiente para volver a poner en alerta a miles de familias canarias, sobre todo a aquellas que tienen una hipoteca a tipo variable y afrontan revisiones anuales o semestrales de su préstamo. En las Islas no existe un registro público que permita saber el número exacto de hipotecas activas en la actualidad, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten aproximarse a la magnitud del fenómeno. La Encuesta de Condiciones de Vida refleja que el 19% de los hogares canarios ­paga un préstamo hipotecario, lo que se traduce en unas 172.200 hipotecas vigentes en las Islas, según los datos del INE.

Préstamos variables

Dentro de ese grupo, el foco está en quienes tienen préstamos variables. En los últimos años, el mercado hipotecario ha virado claramente hacia el tipo fijo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 60% de las hipotecas que se firman hoy en España se formalizan con un interés fijo, una fórmula que protege al cliente de las oscilaciones del euríbor. Pero esa tendencia es relativamente reciente. Durante décadas la práctica totalidad de los préstamos se concedían con interés variable, vinculados al euríbor. Por eso, aunque ahora solo alrededor de un tercio de las nuevas hipotecas se firmen con interés variable, el peso de estos préstamos en el conjunto del parque hipotecario sigue siendo elevado. Diversas estimaciones sitúan en torno al 60% el porcentaje de hipotecas vigentes que aún se revisan con un tipo variable.

Trasladado al Archipiélago, el impacto potencial sigue siendo amplio. Si en Canarias permanecen vigentes en torno a 170.000 hipotecas, más de 100.000 préstamos seguirían expuestos directamente a los movimientos del euríbor, al tratarse de créditos que aún se revisan con un tipo de interés variable.

En Canarias, donde los salarios medios se sitúan entre los más bajos del país, cualquier variación del tipo de interés tiene un impacto más directo en la economía doméstica. Un incremento de apenas unas décimas en el euríbor puede traducirse en decenas de euros más al mes para los hogares que revisen su hipoteca en los próximos meses.

Nuevo escenario

El repunte del indicador está ligado, en gran medida, al nuevo escenario económico internacional. La tensión geopolítica en Oriente Medio ha disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares y ha reavivado el temor a una nueva ola inflacionista. Si los precios vuelven a acelerarse, el Banco Central Europeo podría verse obligado a endurecer su política monetaria y subir los tipos de interés.

Ese escenario es el que ya están anticipando los mercados financieros, y lo que explica la reciente volatilidad del euríbor. Un indicador que no afecta por igual a todos los propietarios, pero que vuelve a colocar bajo presión a una parte significativa de los hipotecados. Además, el encarecimiento de las hipotecas no solo afecta a los canarios que ya tienen un préstamo firmado, también puede tener consecuencias en el mercado inmobiliario, que ya está muy tensionado por factores estructurales como la escasez de oferta.

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Pese a este escenario de incertidumbre en la eurozona, algunos factores invitan a la cautela antes de anticipar un nuevo ciclo prolongado de subidas. La reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios los tipos de interés refleja que los bancos centrales siguen optando por movimientos medidos y atentos a la evolución de la inflación. Una estrategia que, de mantenerse también en Europa, podría contribuir a evitar repuntes bruscos del euríbor y dar cierto margen de estabilidad a los hogares en los próximos meses.