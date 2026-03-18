La sorprendente razón por la que se están cayendo los dragos centenarios de Canarias

La caída de varios dragos históricos en Canarias ha encendido las alarmas entre científicos, instituciones y vecinos. Estos árboles, considerados uno de los símbolos naturales más representativos del archipiélago, forman parte del paisaje y de la identidad cultural de las islas desde hace siglos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Tenerife, donde el drago de San Francisco en Los Realejos, un ejemplar monumental con más de doscientos años de antigüedad, se desplomó tras el paso de una fuerte borrasca. El suceso causó un profundo impacto en el municipio, donde el árbol era considerado un auténtico emblema local.

La pérdida ha reabierto una cuestión que preocupa cada vez más: ¿qué está pasando con los dragos de Canarias?

Para tratar de responder a esta pregunta, el programa “Herrera en COPE Canarias” entrevistó al investigador Águedo Marrero Rodríguez, especialista en flora canaria y responsable del Departamento de Sistemática Vegetal del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. Durante su intervención, el científico explicó que la desaparición de algunos ejemplares históricos responde a una combinación de factores climáticos y humanos.

Un problema que preocupa a los científicos

Durante la entrevista emitida en COPE Canarias, Marrero explicó que el declive de algunos dragos no es un hecho aislado. Según el investigador, se trata de una situación que se viene observando desde hace años.

Muchos de los dragos que formaban parte del paisaje canario hace apenas unas décadas ya no existen en la actualidad. Para los especialistas, esta tendencia debe analizarse con atención porque afecta tanto al patrimonio natural como al cultural del archipiélago.

El experto calificó el fenómeno como “un tema serio y preocupante”, no solo por la pérdida ecológica que supone, sino también por el valor simbólico que estos árboles tienen para la población.

Un símbolo profundamente ligado a la identidad canaria

El drago es una de las especies más reconocibles de Canarias. Su forma característica y su longevidad han convertido a estos árboles en auténticos iconos del paisaje isleño.

Para muchos habitantes del archipiélago, el drago representa algo propio y único, un elemento natural que forma parte de la identidad colectiva. Esa conexión emocional se hace especialmente evidente cuando desaparece alguno de los ejemplares históricos.

El investigador destacó en COPE Canarias que ese vínculo es muy fuerte entre la población. Muchas personas sienten que estos árboles forman parte de su historia y de su territorio, de manera similar a lo que ocurre con otras especies emblemáticas como la palmera canaria.

Dos especies de drago en el archipiélago

Aunque la mayoría de la población identifica el drago como una sola especie, en realidad en Canarias existen dos tipos diferentes.

La especie más conocida es Dracaena draco, el drago tradicional presente en varias islas del archipiélago y también en algunas zonas del norte de África y Cabo Verde.

Sin embargo, hace poco más de veinte años los investigadores identificaron una segunda especie: Dracaena tamaranae, conocida como drago de Gran Canaria.

Este último es endémico de Gran Canaria y su situación es especialmente delicada. Según los especialistas, solo quedan unos pocos ejemplares en estado natural, generalmente localizados en barrancos o zonas escarpadas donde las condiciones ambientales han permitido su supervivencia.