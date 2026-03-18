Temporal en Canarias: lluvias fuertes, viento fuerte y descenso térmico este miércoles por la borrasca Therese

La jornada de este miércoles por la borrasca Therese estará marcada por la inestabilidad en Canarias, con cielos nubosos o muy nubosos y lluvias en varias islas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes durante la mañana en el norte de La Palma y Tenerife, mientras que en las islas orientales las lluvias llegarán principalmente a partir del mediodía en forma de chubascos.

Previsión por islas

Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos desde el mediodía, cuando se esperan chubascos dispersos. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con ligero ascenso de las máximas en el norte de Lanzarote. El viento soplará del suroeste con intervalos fuertes y baja probabilidad de rachas muy fuertes por la tarde.

En Gran Canaria, el día comenzará con intervalos nubosos, con más nubosidad en las vertientes sur y oeste, aumentando durante la mañana hasta quedar nuboso o muy nuboso. Se esperan lluvias en el suroeste durante la primera mitad del día, extendiéndose de forma más dispersa al resto de la isla desde el mediodía. Las temperaturas tendrán pocos cambios, con ligero ascenso de las máximas en el noreste. El viento será de componente oeste, con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes por la tarde en vertientes sur y noroeste, cumbres expuestas y medianías a sotavento.

En Tenerife, predominarán los cielos nubosos con lluvias, especialmente en el norte, donde podrán ser localmente fuertes durante la mañana. En el sur serán menos probables. Las temperaturas presentarán pocos cambios en el este y un ligero descenso en el resto, con posibilidad de heladas débiles en cumbres centrales. El viento soplará del oeste, arreciando y girando a noroeste desde el mediodía, con rachas muy fuertes en la vertiente sur, el extremo noreste y en cumbres centrales.

En La Gomera y El Hierro se esperan cielos nubosos a muy nubosos con lluvias, más significativas durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso. El viento será del oeste, arreciando y girando a noroeste, con posibles rachas muy fuertes en cumbres expuestas y en el extremo noreste de El Hierro.

En La Palma, los cielos estarán nubosos a muy nubosos con lluvias, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en la mitad norte durante las primeras horas del día. Las temperaturas descenderán ligeramente en general y no se descartan heladas débiles en zonas altas. El viento soplará del oeste, arreciando y girando a noroeste desde primeras horas, con rachas muy fuertes en cumbres, en el extremo sur y en medianías a sotavento.

En cuanto al estado del mar, se espera viento del oeste o suroeste de fuerza 4 a 6, con marejada aumentando a fuerte marejada al final del día. Habrá mar de fondo del noroeste de uno a dos metros, aumentando hasta los dos metros, además de aguaceros en zonas marítimas.

Las temperaturas previstas oscilarán entre 16 y 20 grados en Arrecife, 16 y 22 en Puerto del Rosario y Las Palmas de Gran Canaria, 16 y 21 en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, 15 y 19 en Santa Cruz de La Palma, y entre 10 y 14 grados en Valverde.