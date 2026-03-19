La Aemet avisa de lo peor de la borrasca Therese en Canarias y pone fecha al fin del temporal: 300 mm y rachas de 90 km/h

Canarias se blinda ante la llegada de la borrasca fría aislada Therese. Tras profundizarse al oeste de la península, el centro del sistema se sitúa ya al noroeste del archipiélago, activando un episodio de tiempo adverso que pondrá en jaque la seguridad en las islas durante los próximos días. El pronóstico es severo: lluvias torrenciales, vientos huracanados y un temporal marítimo de gran intensidad, según publica la Aemet en un aviso especial por los fenómenos adversos.

Jueves 19: el primer embate de Therese

Desde hoy jueves, el giro del viento a componente oeste y suroeste marca el inicio de lo peor. Las rachas que superarán los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas ya han comenzado a notarse. La situación en el mar es crítica, con olas que pueden superar los cinco metros de altura, especialmente en el oeste y sur de La Palma y en El Hierro.

En cuanto a las precipitaciones, un sistema frontal dejará chubascos fuertes en las islas occidentales y el sur de Gran Canaria. Además, la nieve hace acto de presencia: la cota se sitúa entre los 1.800 y 1.900 metros, dejando acumulados significativos en las cumbres de Tenerife y La Palma.

Cae parte de un muro en la Playa del Águila y obliga a precintar la zona / LP/DLP

Lluvias de hasta 300 mm: riesgo de inundaciones y desprendimientos

Uno de los datos más preocupantes de este episodio es la persistencia. Se prevé que en puntos de La Palma y Tenerife se superen los 300 mm de lluvia acumulada, una cifra que no se descarta alcanzar también en Gran Canaria.

Esta cantidad de agua en tan poco tiempo incrementa exponencialmente el riesgo de:

Crecidas repentinas de barrancos.

Inundaciones locales en zonas bajas.

en zonas bajas. Deslizamientos de tierra que podrían afectar a las principales vías de comunicación.

Viernes 20: el frente barre las islas orientales

Mañana viernes, la inestabilidad no dará tregua. El frente terminará de atravesar el archipiélago, extendiendo las lluvias a las islas orientales. Durante la madrugada, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes y persistentes en el sur de Tenerife y Gran Canaria. No se descarta la aparición de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales, manteniendo las rachas de viento por encima de los 90 km/h en zonas altas.

¿Qué pasará el fin de semana?

Aunque Therese comenzará a debilitarse a partir del final del sábado, día previsto para la cabalgata del Carnaval de Maspalomas, el tiempo seguirá siendo inestable: