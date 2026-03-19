La Aemet avisa de lo peor de la borrasca Therese en Canarias y pone fecha al fin del temporal: 300 mm y rachas de 90 km/h
Aunque la borrasca Therese se debilitará el domingo, la Aemet advierte de que la inestabilidad no desaparecerá del todo hasta el martes
🔴 Directo | El paso de la borrasca Therese por Canarias: última hora de avisos por lluvia, viento y oleaje
Canarias se blinda ante la llegada de la borrasca fría aislada Therese. Tras profundizarse al oeste de la península, el centro del sistema se sitúa ya al noroeste del archipiélago, activando un episodio de tiempo adverso que pondrá en jaque la seguridad en las islas durante los próximos días. El pronóstico es severo: lluvias torrenciales, vientos huracanados y un temporal marítimo de gran intensidad, según publica la Aemet en un aviso especial por los fenómenos adversos.
Jueves 19: el primer embate de Therese
Desde hoy jueves, el giro del viento a componente oeste y suroeste marca el inicio de lo peor. Las rachas que superarán los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas ya han comenzado a notarse. La situación en el mar es crítica, con olas que pueden superar los cinco metros de altura, especialmente en el oeste y sur de La Palma y en El Hierro.
En cuanto a las precipitaciones, un sistema frontal dejará chubascos fuertes en las islas occidentales y el sur de Gran Canaria. Además, la nieve hace acto de presencia: la cota se sitúa entre los 1.800 y 1.900 metros, dejando acumulados significativos en las cumbres de Tenerife y La Palma.
Lluvias de hasta 300 mm: riesgo de inundaciones y desprendimientos
Uno de los datos más preocupantes de este episodio es la persistencia. Se prevé que en puntos de La Palma y Tenerife se superen los 300 mm de lluvia acumulada, una cifra que no se descarta alcanzar también en Gran Canaria.
Esta cantidad de agua en tan poco tiempo incrementa exponencialmente el riesgo de:
- Crecidas repentinas de barrancos.
- Inundaciones locales en zonas bajas.
- Deslizamientos de tierra que podrían afectar a las principales vías de comunicación.
Viernes 20: el frente barre las islas orientales
Mañana viernes, la inestabilidad no dará tregua. El frente terminará de atravesar el archipiélago, extendiendo las lluvias a las islas orientales. Durante la madrugada, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes y persistentes en el sur de Tenerife y Gran Canaria. No se descarta la aparición de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales, manteniendo las rachas de viento por encima de los 90 km/h en zonas altas.
¿Qué pasará el fin de semana?
Aunque Therese comenzará a debilitarse a partir del final del sábado, día previsto para la cabalgata del Carnaval de Maspalomas, el tiempo seguirá siendo inestable:
- Sábado 21: persistirán las rachas muy fuertes del suroeste y las lluvias intensas en medianías y zonas altas, especialmente donde el suelo ya esté saturado de agua por los días previos.
- Domingo 22: el viento amainará considerablemente, pero las lluvias seguirán siendo generalizadas, afectando de nuevo con fuerza al este, sur y cumbres de las islas de mayor relieve.
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
- La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
- Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
- La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote
- La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas