La Bonoloto deja más de 50.000 euros en Canarias

La Bonoloto del miércoles 18 de marzo de 2026 dejó una noticia destacada en Canarias: San Sebastián de La Gomera figura entre los lugares donde se validaron boletos premiados de segunda categoría, con un importe de 50.438,82 euros. La combinación ganadora estuvo formada por los números 04, 23, 29, 34, 42 y 46, con el 03 como complementario y el 01 como reintegro, según el resultado oficial difundido por Loterías y Apuestas del Estado.

La fortuna pasó en esta ocasión por la dirección Ruiz de Padrón, 4, en pleno municipio gomero, donde se validó uno de los tres boletos que acertaron cinco números más el complementario. El premio, sin llegar al gran bote de la primera categoría, sí supone una cantidad muy relevante para cualquiera de los acertantes y vuelve a colocar a La Gomera en el mapa de los premios de ámbito estatal.

El sorteo también dejó un único ganador de primera categoría, es decir, de seis aciertos, que cobrará 416.120,27 euros. Ese boleto fue validado en Logroño, mientras que los otros dos premios de segunda categoría se registraron en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y en el canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado, de acuerdo con la nota oficial de SELAE.

Más allá del importe, la noticia tiene interés por dos motivos. El primero es puramente local: un despacho receptor de San Sebastián de La Gomera vuelve a repartir un premio importante, algo que siempre genera expectación entre vecinos, clientes habituales y personas que juegan de forma ocasional. El segundo tiene que ver con el seguimiento habitual de este sorteo: la Bonoloto mantiene una fuerte implantación en toda España por tratarse de un juego diario, accesible y con premios repartidos en varias categorías. Esa combinación de frecuencia y premios intermedios hace que resultados como este tengan una gran repercusión social.

En términos estrictamente oficiales, el reparto del sorteo del 18 de marzo refleja que hubo tres acertantes de segunda categoría, 61 de tercera, 4.171 de cuarta, 77.319 de quinta y 474.558 reintegros. La recaudación total ascendió a 2.368.574 euros. Es decir, no se trató de un sorteo con bote millonario desbordado, pero sí de una jornada con un reparto amplio y con premios bien distribuidos entre distintos niveles de acierto.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Logo de la Bonoloto / La Provincia

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.