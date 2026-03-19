Turistas y paseantes relativizan los efectos de la borrasca Therese en la Playa de Las Canteras

La borrasca Therese azotó este jueves la Playa de Las Canteras con fuerza en el mar y relativa calma en la avenida. Mientras el oleaje obligaba a izar la bandera roja en toda la playa y vaciaba el agua de bañistas y surfistas, terrazas llenas, paseantes y turistas dibujaban una estampa de aparente normalidad.

En la zona de La Cícer, el temporal se hacía más evidente. El mar, tricolor entre verdes, marrones y tonos oscuros por la arena en suspensión, rompía con violencia. No había surfistas y las olas golpeaban con fiereza el litoral. Incluso el acceso al entorno del centro comercial Las Arenas por la vía norte permanecía cerrado.

La avenida de Las Canteras ayer salpicada de piedras y agua por el fuerte oleaje. / José Pérez Curbelo

Terrazas casi intactas

A lo largo del paseo, el oleaje dejaba su huella. En algunos puntos, el agua salpicaba la avenida y arrastraba piedras. Algunas terrazas, especialmente las más cercanas al mar, optaron por recoger mobiliario. «Nos ha afectado a la terraza, especialmente por el viento», explica Sergi Aparicio, trabajador del restaurante El Gallo Feliz, donde no pudieron montar las mesas más próximas al agua.

Sin embargo, el ambiente contrastaba con la fuerza del mar. Restaurantes como Piemonte o Rasa mantuvieron su actividad sin incidencias. Desde Bella Lucía aseguran que «la afluencia ha sido la misma e incluso más que un domingo», pese al viento y la amenaza de lluvia. La heladería Peña La Vieja, por su parte, conservaba largas colas, ajena al cambio de tiempo.

El muro de arena en La Puntilla protege las duchas y casetas de la Playa de Las Canteras. / José Pérez Curbelo

Muros de arena para proteger la playa

En La Puntilla, la escena era distinta. Algunos se atrevían a entrar en la orilla, mientras otros jugaban o buscaban el impacto de las olas contra el paseo. Allí, los muros de arena levantados para proteger duchas y pasarelas evidenciaban las medidas preventivas ante el temporal.

La borrasca sí se evidenció en el mar. Las escuelas de surf de La Cícer cancelaron sus clases. «Cancelamos por las condiciones del mar», explica Joan Mark, de Buen Surf, quien añade que «sí que se pudieron dar clases de skate».

Pese a todo, la avenida mantuvo su pulso. «Había visto en la tele que iba a llover mucho, pero como hacía sol salí a caminar», cuenta Dolores García. También los turistas relativizan la situación. «No ha sido para tanto», señala Emma Müller, llegada desde Berlín, «aquí aunque salgan nubes el tiempo es agradable».

Dos bugueros se adentran en el mar pese a las condiciones marítimas de la borrasca Therese. / José Pérez Curbelo

Aviso de la AEMET y medidas municipales

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la situación responde a la profundización de la borrasca Therese al oeste de la Península, lo que ha generado un episodio de precipitaciones, viento y oleaje» en Canarias. El organismo advierte de rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora en zonas expuestas y de un temporal marítimo con olas superiores a los cinco metros.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció la suspensión de la actividad municipal y el cierre de espacios al aire libre desde las 17.00 horas de hoy. La medida afecta a parques públicos vallados, quioscos, huertos urbanos y actividades educativas, siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias.

El oleaje se adentra en la avenida de Las Canteras. / José Pérez Curbelo

Un viernes sin tregua

La inestabilidad continuará este viernes. La AEMET prevé que el frente termine de atravesar el archipiélago, extendiendo las lluvias a las islas orientales. Durante la madrugada, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes y persistentes en el sur de Gran Canaria y Tenerife.

No se descartan tormentas ni granizo pequeño, mientras el viento seguirá soplando con intensidad, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas. El temporal marítimo también continuará.

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A partir del fin de semana, la borrasca tenderá a debilitarse, aunque el tiempo seguirá inestable, con precipitaciones generalizadas y viento aún significativo, especialmente el sábado.