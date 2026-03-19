Canarias afronta este jueves el peor momento de la borrasca Therese

La borrasca Therese afectará a Canarias desde este miércoles y, al menos, hasta el domingo, con un episodio de tiempo adverso marcado por lluvias intensas, rachas de viento muy fuertes y un importante temporal marítimo en buena parte del archipiélago.

El sistema fue nombrado por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) y constituye la borrasca de gran impacto número 19 de la temporada 2025-2026, la cifra más alta desde que los servicios meteorológicos del suroeste europeo comenzaron a asignar nombres a estos fenómenos en la temporada 2017-2018.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la baja fría aislada se formó al oeste de la península Ibérica y tenderá a profundizarse mientras se aproxima al archipiélago, favoreciendo el paso de sucesivos frentes atlánticos durante los próximos días.

El temporal traerá rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, lluvias que podrían ser fuertes o muy fuertes y persistentes en las islas de mayor relieve y oleaje que superará los cuatro o cinco metros en zonas expuestas.

Lluvias muy intensas en las islas occidentales

Las previsiones apuntan a que La Palma y Tenerife serán las islas más afectadas por el episodio.

Durante todo el episodio podrían superarse los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos, especialmente en zonas de cumbres, medianías y vertientes orientadas al suroeste.

La Aemet advierte de que estas precipitaciones podrían provocar crecidas en barrancos, inundaciones locales en zonas bajas y deslizamientos de tierra que afectarían a carreteras.

Además, la cota de nieve descenderá hasta los 1.800 o 1.900 metros, por lo que podrían registrarse nevadas en las cumbres de Tenerife y La Palma.

Viento muy fuerte y temporal marítimo

El acercamiento del centro de la borrasca al noroeste del archipiélago provocará un giro del viento a componente oeste y suroeste, con una notable intensificación.

Las previsiones apuntan a rachas superiores a 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas, mientras que en el resto del archipiélago podrían superarse los 70 km/h.

El temporal marítimo también será significativo. Se espera mar combinada con olas de más de cinco metros, especialmente en las costas oeste y sur de La Palma y en El Hierro, así como en otras zonas expuestas al oleaje atlántico.

Jueves y viernes, los días más adversos

El jueves un sistema frontal atravesará el archipiélago de oeste a este, dejando chubascos localmente fuertes, sobre todo en las islas occidentales y en el sur de Gran Canaria.

El viernes, coincidiendo con el inicio de la primavera astronómica, una nueva banda frontal reactivará la inestabilidad y podría dejar tormentas y lluvias persistentes, principalmente en La Palma y Tenerife.