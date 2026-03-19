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Canarias afronta este jueves el peor momento de la borrasca Therese

La borrasca de alto impacto permanecerá al menos hasta el domingo con acumulados que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en La Palma y Tenerife

Previsión del tiempo en Canarias (del 16 al 22 de marzo)

Previsión del tiempo en Canarias (del 16 al 22 de marzo)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Therese afectará a Canarias desde este miércoles y, al menos, hasta el domingo, con un episodio de tiempo adverso marcado por lluvias intensas, rachas de viento muy fuertes y un importante temporal marítimo en buena parte del archipiélago.

El sistema fue nombrado por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) y constituye la borrasca de gran impacto número 19 de la temporada 2025-2026, la cifra más alta desde que los servicios meteorológicos del suroeste europeo comenzaron a asignar nombres a estos fenómenos en la temporada 2017-2018.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la baja fría aislada se formó al oeste de la península Ibérica y tenderá a profundizarse mientras se aproxima al archipiélago, favoreciendo el paso de sucesivos frentes atlánticos durante los próximos días.

El temporal traerá rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, lluvias que podrían ser fuertes o muy fuertes y persistentes en las islas de mayor relieve y oleaje que superará los cuatro o cinco metros en zonas expuestas.

Lluvias muy intensas en las islas occidentales

Las previsiones apuntan a que La Palma y Tenerife serán las islas más afectadas por el episodio.

Durante todo el episodio podrían superarse los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos, especialmente en zonas de cumbres, medianías y vertientes orientadas al suroeste.

La Aemet advierte de que estas precipitaciones podrían provocar crecidas en barrancos, inundaciones locales en zonas bajas y deslizamientos de tierra que afectarían a carreteras.

Además, la cota de nieve descenderá hasta los 1.800 o 1.900 metros, por lo que podrían registrarse nevadas en las cumbres de Tenerife y La Palma.

Viento muy fuerte y temporal marítimo

El acercamiento del centro de la borrasca al noroeste del archipiélago provocará un giro del viento a componente oeste y suroeste, con una notable intensificación.

Las previsiones apuntan a rachas superiores a 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas, mientras que en el resto del archipiélago podrían superarse los 70 km/h.

El temporal marítimo también será significativo. Se espera mar combinada con olas de más de cinco metros, especialmente en las costas oeste y sur de La Palma y en El Hierro, así como en otras zonas expuestas al oleaje atlántico.

Jueves y viernes, los días más adversos

El jueves un sistema frontal atravesará el archipiélago de oeste a este, dejando chubascos localmente fuertes, sobre todo en las islas occidentales y en el sur de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

El viernes, coincidiendo con el inicio de la primavera astronómica, una nueva banda frontal reactivará la inestabilidad y podría dejar tormentas y lluvias persistentes, principalmente en La Palma y Tenerife.

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