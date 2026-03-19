Canarias afronta este jueves el peor momento de la borrasca Therese
La borrasca de alto impacto permanecerá al menos hasta el domingo con acumulados que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en La Palma y Tenerife
La borrasca Therese afectará a Canarias desde este miércoles y, al menos, hasta el domingo, con un episodio de tiempo adverso marcado por lluvias intensas, rachas de viento muy fuertes y un importante temporal marítimo en buena parte del archipiélago.
El sistema fue nombrado por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) y constituye la borrasca de gran impacto número 19 de la temporada 2025-2026, la cifra más alta desde que los servicios meteorológicos del suroeste europeo comenzaron a asignar nombres a estos fenómenos en la temporada 2017-2018.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la baja fría aislada se formó al oeste de la península Ibérica y tenderá a profundizarse mientras se aproxima al archipiélago, favoreciendo el paso de sucesivos frentes atlánticos durante los próximos días.
El temporal traerá rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, lluvias que podrían ser fuertes o muy fuertes y persistentes en las islas de mayor relieve y oleaje que superará los cuatro o cinco metros en zonas expuestas.
Lluvias muy intensas en las islas occidentales
Las previsiones apuntan a que La Palma y Tenerife serán las islas más afectadas por el episodio.
Durante todo el episodio podrían superarse los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos, especialmente en zonas de cumbres, medianías y vertientes orientadas al suroeste.
La Aemet advierte de que estas precipitaciones podrían provocar crecidas en barrancos, inundaciones locales en zonas bajas y deslizamientos de tierra que afectarían a carreteras.
Además, la cota de nieve descenderá hasta los 1.800 o 1.900 metros, por lo que podrían registrarse nevadas en las cumbres de Tenerife y La Palma.
Viento muy fuerte y temporal marítimo
El acercamiento del centro de la borrasca al noroeste del archipiélago provocará un giro del viento a componente oeste y suroeste, con una notable intensificación.
Las previsiones apuntan a rachas superiores a 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas, mientras que en el resto del archipiélago podrían superarse los 70 km/h.
El temporal marítimo también será significativo. Se espera mar combinada con olas de más de cinco metros, especialmente en las costas oeste y sur de La Palma y en El Hierro, así como en otras zonas expuestas al oleaje atlántico.
Jueves y viernes, los días más adversos
El jueves un sistema frontal atravesará el archipiélago de oeste a este, dejando chubascos localmente fuertes, sobre todo en las islas occidentales y en el sur de Gran Canaria.
El viernes, coincidiendo con el inicio de la primavera astronómica, una nueva banda frontal reactivará la inestabilidad y podría dejar tormentas y lluvias persistentes, principalmente en La Palma y Tenerife.
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
- La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
- Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
- La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote
- La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas