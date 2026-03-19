Canarias registra un repunte de la mortalidad en 2025 tras la estabilización posterior a la pandemia

La mortalidad en Canarias ha experimentado variaciones significativas en los últimos cinco años, marcadas por el impacto de la pandemia, el envejecimiento poblacional y la evolución de las enfermedades crónicas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) permiten trazar una radiografía precisa de esta evolución reciente, en la que se combinan descensos puntuales con repuntes preocupantes.

En términos generales, el archipiélago ha pasado de una etapa de incremento de defunciones en los años más duros de la COVID-19 a una cierta estabilización posterior, aunque con un elemento estructural claro: el saldo vegetativo negativo, es decir, más muertes que nacimientos, una tendencia que se ha consolidado en los últimos ejercicios.

Evolución reciente de las defunciones

El análisis de los últimos cinco años muestra una curva irregular. En 2021, Canarias registró 17.149 fallecimientos, según datos del ISTAC, en un contexto aún condicionado por la pandemia . Ese año, las enfermedades cardiovasculares y los tumores concentraron más de la mitad de las muertes, una constante que se mantiene hasta hoy.

La contaminación causa un gran número de muertes por afecciones neurológicas / Europa Press

En los años posteriores, la mortalidad mostró signos de moderación. En 2024 se contabilizaron 17.582 defunciones, lo que supone un descenso del 1,4% respecto al año anterior, según el INE . Este dato confirma una ligera recuperación tras los picos anteriores, alineándose con la tendencia nacional de reducción de la mortalidad tras el impacto del coronavirus.

Sin embargo, los datos más recientes vuelven a alertar sobre un repunte. En 2025, Canarias registró 18.709 defunciones, lo que evidencia un nuevo incremento y consolida el desequilibrio demográfico en las islas . Este aumento, unido al descenso de la natalidad, agrava la presión sobre el sistema demográfico y social.

Principales causas de muerte en Canarias

Las causas de mortalidad en Canarias no han variado sustancialmente en este periodo. Según los datos del INE y del ISTAC, los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio continúan siendo las principales causas de fallecimiento.

En 2024, los tumores representaron el 26,6% de las defunciones, seguidos muy de cerca por las enfermedades cardiovasculares con un 26,1%, lo que confirma su liderazgo conjunto en la mortalidad. Este patrón coincide con el observado en el conjunto de España y en la Unión Europea, donde las enfermedades no transmisibles dominan las estadísticas.

Además, en Canarias estas dos grandes causas ya suponían en 2021 el 54,7% del total de muertes, lo que evidencia una tendencia estructural ligada al envejecimiento y a los hábitos de vida.

Por detrás, se sitúan las enfermedades respiratorias, infecciosas y digestivas, con menor peso pero relevancia creciente en determinados contextos, como los episodios epidémicos o el impacto del cambio climático en la salud.

El impacto de la pandemia y la normalización posterior

El periodo analizado está profundamente condicionado por la pandemia de COVID-19. Durante los años 2020 y 2021, la mortalidad se incrementó de forma notable, siguiendo la tendencia nacional e internacional. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó una fase de normalización.

El INE destaca que la tasa bruta de mortalidad en España descendió un 7,9% en 2023, lo que refleja el final del impacto más severo de la pandemia. Canarias se ha alineado con esta evolución, aunque con particularidades propias, como su estructura demográfica y su dependencia del turismo.

A pesar de esta normalización, el sistema sanitario sigue enfrentando retos derivados del envejecimiento poblacional y de la prevalencia de enfermedades crónicas.

Envejecimiento y factores demográficos

Uno de los elementos clave para entender la evolución de la mortalidad en Canarias es el envejecimiento de la población. Al igual que en el resto de España, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad están transformando la estructura demográfica.

Este fenómeno tiene un efecto directo sobre la mortalidad: a mayor proporción de población envejecida, mayor número absoluto de defunciones, incluso si las tasas específicas por edad se mantienen estables.

Además, el archipiélago presenta particularidades como la dispersión territorial y la desigualdad entre islas, lo que influye en el acceso a servicios sanitarios y en los indicadores de salud.

Diferencias con el contexto europeo

En comparación con Europa, Canarias sigue patrones similares en cuanto a causas de muerte, pero presenta diferencias en intensidad y evolución. En el ámbito europeo, los informes epidemiológicos señalan igualmente el predominio de enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares y cáncer.

ATLAS

La convergencia con Europa se observa también en la reducción de la mortalidad tras la pandemia, aunque con ritmos distintos según regiones. En este sentido, España y Canarias han mostrado una recuperación relativamente rápida en comparación con otros países.

Mortalidad y causas externas

Aunque las causas naturales dominan las estadísticas, las causas externas de muerte también tienen relevancia en Canarias. Entre ellas destacan los accidentes, los suicidios y los ahogamientos, especialmente en un territorio insular con fuerte actividad turística.

Por ejemplo, en 2025 se registraron decenas de fallecimientos por ahogamiento en las islas, con una incidencia significativa en playas y zonas costeras. Estos datos reflejan la necesidad de reforzar la prevención y la seguridad en entornos acuáticos.

Acto 'Día Mundial para la prevención de los ahogamientos' en el Museo Elder / José Pérez Curbelo

Perspectivas y retos futuros

La evolución de la mortalidad en Canarias en los últimos cinco años dibuja un escenario complejo. Por un lado, se ha producido una recuperación tras el impacto de la pandemia. Por otro, persisten desafíos estructurales como el envejecimiento, el aumento de enfermedades crónicas y el saldo vegetativo negativo.

Los expertos coinciden en que el futuro de la mortalidad en el archipiélago dependerá de varios factores clave: la mejora de los sistemas de prevención, el refuerzo de la atención sanitaria y la adaptación a una población cada vez más envejecida.

En este contexto, los datos del INE y del ISTAC se convierten en herramientas fundamentales para diseñar políticas públicas eficaces y anticipar las necesidades de la sociedad canaria.

La tendencia actual apunta a una estabilización relativa de la mortalidad, pero con un volumen de defunciones que seguirá siendo elevado en las próximas décadas. Un desafío demográfico que marcará el futuro de Canarias.