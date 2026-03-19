Carolina Rodríguez, consejera delegada de Enisa: "El ecosistema innovador de Canarias ha dado un gran salto"

Desde su atalaya observa la salud de los ecosistemas innovadores y califica de manera positiva la del canario. Hay espacio para la mejora, pero el salto dado en la dirección correcta no están entre sus dudas.

¿Qué impresión se lleva? ¿Qué aspecto presenta el ecosistema innovador canario?

Hacía un tiempo que no venía y hemos estado con un grupo de emprendedores en una reunión que nos facilitó el Cabildo de Gran Canaria, también en los premios Emprende XXI y hemos visitado un par de empresas que hemos financiado. Con todo esto extraigo una percepción y una conclusión. La primera, que el ecosistema canario está muy alineado con la importancia de promover el emprendimiento; las conversaciones que pudimos tener giraban precisamente en torno a esto, a reconocer la importancia de las personas que quieren impulsar desde Canarias un proyecto empresarial con cierta ambición y, por supuesto, viable y sostenible en el tiempo. Todo ello con el impacto positivo en el entorno como horizonte. Me resultó reconfortante, y más comprobando que está muy asumida la idea de que esto lo tenemos que apoyar entre todos, públicos y privados.

Esa es la percepción. ¿Y la conclusión que se lleva?

Parte del análisis de los datos. Tenemos en el Archipiélago más de 90 empresas financiadas por importe de un poquito más de diez millones de euros. En 2025 y 2026 acumulamos cinco operaciones de financiación y la media está en torno a los 200.000 euros. Pues resulta que la media estatal es de 170.000 euros.

¿Cómo se explica eso?

Hace varios años las iniciativas tenían menor envergadura y es algo que comprobamos a través de esa financiación que inyectamos. Sin embargo, en el último año y tres meses, la operación media ha crecido. Y ya le digo, no es que lo haya hecho solamente con respecto a la anterior que existía en la comunidad autónoma, es que se ha situado por encima de la media que existe en España. Esta conclusión y la percepción que antes le comentaba me llevan a pensar que el ecosistema canario está más articulado, que hay varios agentes, tanto públicos como privados, empujando en la dirección correcta y fortaleciendo todo el contexto para favorecer la generación de iniciativas empresariales.

Detálleme la política de financiación de Enisa. ¿Por qué proyectos apuestan?

Estamos muy especializados. Desarrollamos financiación de riesgo a través de préstamos participativos para empresas pequeñas y medianas empresas. Nos presentan un plan de negocio, nos explican qué es lo que quieren hacer y cómo, y a partir de ahí valoramos. Pero ni financiamos en solitario ni somos quienes más intensamente lo hacemos. Nuestra aportación se utiliza para complementar los recursos que los promotores movilizan. Es decir, que la media sea superior aquí significa que los proyectos que nos presentan en Canarias vienen con un capital privado, con unos fondos propios y unas inversiones más sólidas, y eso es lo que genera un mayor apoyo por nuestra parte.

Solo puedo entender que se está en la dirección correcta. ¿Es así o es una visión optimista?

Es así. Y hay más motivos para mantener esa visión. Me gusta preguntar por su historia a los emprendedores que se acercan a interesarse por nuestra labor y varios de quienes lo hicieron eran canarios que han retornado. Es decir, emprendedores que han tenido un desarrollo profesional, incluso fuera de España, pero que han decidido volver para emprender aquí con un proyecto propio y generar actividad económica en torno al lugar en el que quieren vivir. Además de este perfil, también me encontré con personas extranjeras que han visto en Canarias un lugar idóneo para vivir y emprender o, incluso, para invertir.

¿Es algo particular de aquí?

El contexto general es de auge del trabajo a distancia, de nómadas digitales, de nuevas generaciones y de no tan jóvenes que se generan sus propias iniciativas desde donde quieren, y Canarias lo está aprovechando. No es algo casual, el Archipiélago está propiciando las condiciones para que estas personas se instalen y puedan vivir haciendo lo que les gusta.

¿Quiere eso decir que están puestos los mimbres para evitar la fuga de talento? ¿Para impedir que los gigantes como Madrid o Barcelona, o Londres si miramos para afuera, se lleven lo que se gesta en Canarias?

Remontándonos a la era del covid, lo que está de sobra demostrado es que las compañías que conocemos como startups son capaces de ofrecer las soluciones ágiles y flexibles que todos necesitamos. Al final un emprendedor es una persona que trata de dar respuesta con su iniciativa a una necesidad que ha detectado. Me remonto al covid porque se vio con la necesidad urgente de respiradores, por ejemplo. Al final fueron pequeñas empresas las que pudieron generar soluciones rápidamente y a menor coste incluso. Se ha demostrado que el emprendimiento innovador, tal y como nosotros lo concebimos, es una palanca de transformación que puede cambiar incluso un sector entero. Todos los territorios han entendido la necesidad de propiciar que surjan más iniciativas de este tipo, que en muchos casos nacen de la ciencia, pero otras veces son menos intensivas en la parte de innovación y desarrollo.

¿También el sector público ha dado respuesta a esa necesidad?

También ha entendido que una startup es necesaria en conexión con una corporación, con una pyme más tradicional, con todos los que intervienen en el proceso de generar actividad empresarial. Afortunadamente estamos en un momento en que ya todo el mundo sabe lo que es una startup y el valor que puede aportar un emprendedor a la economía, a la sociedad y a un sector, a un espacio de actividad. Ya todos, públicos y privados, estamos orientados a favorecer que surjan este tipo de iniciativas. Y Canarias no es ajena a este fenómeno. Es verdad que los ecosistemas presentan diferentes velocidades, las grandes ciudades tienen mayor concentración de talento y, por tanto, se generan más iniciativas y atraen más inversión, pero el resto de territorios, a otra velocidad, también han entendido que tienen que generar valor a través de esta dinámica. El sector púbico es un facilitador para que todo esto ocurra.

Dentro de su velocidad, ¿camina en buena dirección el ecosistema de las Islas?

Sin duda. He visto un sistema mucho más articulado que hace años. Ya hay eventos de referencia que nos permiten estar en contacto con el ecosistema y conectarnos con todos esos agentes que favorecen y dan valor a este fenómeno del emprendimiento.

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¿Seducen a las empresas las ventajas fiscales que contiene el REF canario?

Cualquier empresa, con independencia de su dimensión, atiende al contexto y a este tipo de incentivos. Desde siempre, los países y las ciudades han utilizado los incentivos fiscales para atraer empresas y actividad económica. Hay ciudades que tienen una política de generar inversiones muy definida y tienen muy claro su catálogo de servicios para atraerlas.