Sanidad
Solo dos de cada diez médicos de Canarias secundaron la huelga contra la reforma del Estatuto Marco
El 15,51% de los médicos del Servicio Canario de la Salud secundaron la huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco, con cifras dispares por islas
Apenas dos de cada diez médicos del sistema público de Canarias –tanto de Atención Primaria como Hospitalaria– secundó esta mañana la huelga nacional contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco. Según la Consejería de Sanidad, solo un 15,51% de los facultativos del Servicio Canario de la Salud (SCS) siguió el paro convocado. Es decir, de los 7.069 efectivos llamados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.417 y 685 la secundaron.
Por áreas de salud, en Gran Canaria, la siguieron 363 de los 1.797 efectivos afectados, lo que representa un 20,7%. Mientras, en Tenerife, el seguimiento fue de 315 de los 2.110, es decir, un 14,93%. Por su parte, en Lanzarote acudieron 21 de los 258 llamados a huelga –el 8,14%–. Y en Fuerteventura tan solo la secundaron seis de los 292 afectados, un 2,05%.
La provincia occidental, menos seguimiento
Aunque el menor seguimiento se dio en las islas no capitalinas de la provincia occidental. Mientras que en La Palma fueron tres facultativos de los 160 afectados –un 1,88%, en El Hierro y La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga. La jornada de la mañana de ayer, que contó con 1.271 efectivos en servicios mínimos, transcurrió sin incidencias destacables.
Con este paro finalizó la tercera semana de la huelga nacional en las Islas. No obstante, las movilizaciones continuarán hasta que la ministra Mónica García establezca una fecha fija para negociar y llegar a un acuerdo. Pues según los médicos, una llamada podría poner fin de inmediato a las protestas. Hasta que se dé ese escenario, y hasta junio, cada mes se reanudará la huelga indefinida durante una semana en distintos rincones de España –y, por lo tanto, también en el Archipiélago–: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
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