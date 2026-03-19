DIRECTO | Therese golpea Canarias: alerta naranja por lluvias intensas, tormentas y vientos de más de 100 km/h

Therese deja una madrugada de frío intenso y rachas de hasta 88 km/h en Canarias

La borrasca Therese ha comenzado a hacerse notar en Canarias con una primera madrugada marcada por el frío extremo en las cumbres y por fuertes rachas de viento, en una jornada en la que todas las islas permanecen bajo aviso por la evolución del temporal.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas han caído por debajo de los cero grados en varios puntos altos del archipiélago. La mínima más baja se registró en Izaña (Tenerife), donde los termómetros descendieron hasta los -4,5 grados, mientras que en el Roque de los Muchachos (La Palma) se alcanzaron los -3,2 grados y en las Cañadas del Teide los -2,8 grados.

El descenso térmico también se dejó sentir en otros puntos de las islas, con valores próximos a la congelación como los 1,6 grados en San Mateo (Gran Canaria) y los 2,4 grados en el Alto Igualero (La Gomera).

En cuanto al viento, las rachas más intensas de la madrugada se localizaron también en zonas altas. Izaña volvió a encabezar los registros con 88 kilómetros por hora, seguida del Alto Igualero, con 86 km/h. En Gran Canaria, la Cruz de Tejeda alcanzó los 74 km/h, mientras que en San Mateo se registraron 67 km/h y en Suerte Alta, 65 km/h.

Las lluvias, por el momento, han sido menos destacadas que el viento y el frío. Las mayores precipitaciones acumuladas hasta ahora se han contabilizado en La Palma y La Gomera, con 14,8 litros por metro cuadrado en El Paso, 11,8 en Puntagorda, 9,8 en el Alto Igualero, 8,8 en Tijarafe y 8,4 en Arure.

Durante la jornada del miércoles, antes de esta madrugada, la borrasca ya había dejado rachas cercanas o superiores a los 100 kilómetros por hora en varios puntos del archipiélago, especialmente en las islas occidentales. Entre los registros más destacados figuraron los 108 km/h en el Alto Igualero, los 100 km/h en Izaña y los 98 km/h en el aeropuerto de La Palma, además de los 91 km/h en Tenerife Norte y los 84 km/h en El Hierro.

Estas condiciones ya provocaron este miércoles incidencias en los aeropuertos, con cancelaciones y desvíos, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en una situación que sigue muy pendiente de la evolución del temporal.