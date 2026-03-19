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DIRECTO | Therese golpea Canarias: alerta naranja por lluvias intensas, tormentas y vientos de más de 100 km/h
El nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago tendrá una duración estimada de hasta cinco días consecutivos
La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos.
El Archipiélago tiene avisos activos del Gobierno de Canarias desde este miércoles, 18 de marzo, por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje.
Johanna Betancor Galindo
Therese deja una madrugada de frío intenso y rachas de hasta 88 km/h en Canarias
La borrasca Therese ha comenzado a hacerse notar en Canarias con una primera madrugada marcada por el frío extremo en las cumbres y por fuertes rachas de viento, en una jornada en la que todas las islas permanecen bajo aviso por la evolución del temporal.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas han caído por debajo de los cero grados en varios puntos altos del archipiélago. La mínima más baja se registró en Izaña (Tenerife), donde los termómetros descendieron hasta los -4,5 grados, mientras que en el Roque de los Muchachos (La Palma) se alcanzaron los -3,2 grados y en las Cañadas del Teide los -2,8 grados.
El descenso térmico también se dejó sentir en otros puntos de las islas, con valores próximos a la congelación como los 1,6 grados en San Mateo (Gran Canaria) y los 2,4 grados en el Alto Igualero (La Gomera).
En cuanto al viento, las rachas más intensas de la madrugada se localizaron también en zonas altas. Izaña volvió a encabezar los registros con 88 kilómetros por hora, seguida del Alto Igualero, con 86 km/h. En Gran Canaria, la Cruz de Tejeda alcanzó los 74 km/h, mientras que en San Mateo se registraron 67 km/h y en Suerte Alta, 65 km/h.
Las lluvias, por el momento, han sido menos destacadas que el viento y el frío. Las mayores precipitaciones acumuladas hasta ahora se han contabilizado en La Palma y La Gomera, con 14,8 litros por metro cuadrado en El Paso, 11,8 en Puntagorda, 9,8 en el Alto Igualero, 8,8 en Tijarafe y 8,4 en Arure.
Durante la jornada del miércoles, antes de esta madrugada, la borrasca ya había dejado rachas cercanas o superiores a los 100 kilómetros por hora en varios puntos del archipiélago, especialmente en las islas occidentales. Entre los registros más destacados figuraron los 108 km/h en el Alto Igualero, los 100 km/h en Izaña y los 98 km/h en el aeropuerto de La Palma, además de los 91 km/h en Tenerife Norte y los 84 km/h en El Hierro.
Estas condiciones ya provocaron este miércoles incidencias en los aeropuertos, con cancelaciones y desvíos, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en una situación que sigue muy pendiente de la evolución del temporal.
La borrasca Therese deja un centenar de incidencias en Canarias
La borrasca Therese ha dejado en Canarias desde ayer un centenar de incidencias, ninguna de gravedad, y la mayoría relacionadas con el viento, ha informado a EFE el servicio de urgencias 112.
La mayoría de las incidencias se han producido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y entre ellas se encuentra la caída de una farola sobre un coche que circulaba por la autopista norte de Tenerife, lo que provocó importantes retenciones, pero no produjo heridos.
José Pérez Curbelo
Las Palmas de Gran Canaria se ilumina con un arcoíris
Johanna Betancor Galindo
El cielo se abre en Las Palmas de Gran Canaria con un arcoíris tras el temporal
Tras las lluvias asociadas a la borrasca Therese, el cielo de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado una de las imágenes más llamativas de la jornada con la aparición de un arcoíris que, en algunos puntos de la ciudad, llegó a convertirse en doble arcoíris. El fenómeno, visible desde distintos puntos del litoral, ha sorprendido a vecinos y visitantes después de horas marcadas por el viento, el oleaje y la inestabilidad meteorológica.
Johanna Betancor Galindo
Así se blinda Las Canteras frente a la borrasca Therese: muro, cierres y retirada de duchas
La llegada de la borrasca Therese ha llevado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a activar un protocolo específico de actuación en el litoral de la ciudad, con medidas preventivas en la playa de Las Canteras como la construcción de un muro de arena, la retirada de equipamientos y el cierre de accesos en las zonas más expuestas al temporal.
Una de las actuaciones más visibles ha sido el levantamiento de un muro de contención de más de 50 metros de longitud y unos dos metros de altura en la zona del Balneario y Cruz Roja, en Tomás Miller, uno de los puntos más sensibles del paseo y de la playa cuando se registran episodios de fuerte oleaje y mareas. El objetivo es proteger los equipamientos municipales ante el impacto previsto de la mar.
Nieve en el Teide por la borrasca Therese
La zona del Teide ha amanecido con nieve este jueves, 19 de marzo de 2026, por la borrasca Therese. La isla y La Palma están en prealerta por nieve, decretada por el Gobierno de Canarias.
Johanna Betancor Galindo
El cielo naranja en Telde anuncia lo que viene: lluvias y viento fuerte por Therese
El cielo ha amanecido teñido de tonos anaranjados este jueves en Telde, una imagen llamativa que coincide con la llegada de la borrasca Therese al archipiélago. Este fenómeno suele producirse por la presencia de partículas en suspensión y la inestabilidad atmosférica previa a episodios de lluvia y viento.
Arucas activa hoy jueves el plan de emergencias municipal por la llegada de la borrasca Therese
El Ayuntamiento de Arucas activa a partir de mañana jueves, a las 07:00 horas, el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante las alertas por lluvias, vientos, riesgo de inundaciones y fenómenos costeros asociadas a la llegada de la borrasca Therese, cuyos efectos se estima que alcancen la isla de Gran Canaria este 19 de marzo. La alerta permanecerá vigente hasta nuevo aviso y según la evolución meteorológica.
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