Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Borrasca ThereseCabalgata de MaspalomasClases CanariasEstadio de Gran CanariaResto arqueológico olvidadoSucesosUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | Therese golpea Canarias: alerta naranja por lluvias intensas, tormentas y vientos de más de 100 km/h

El nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago tendrá una duración estimada de hasta cinco días consecutivos

Nieve por la borrasca Therese en Tenerife

Nieve por la borrasca Therese en Tenerife

El Día

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos.

El Archipiélago tiene avisos activos del Gobierno de Canarias desde este miércoles, 18 de marzo, por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  2. DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
  3. La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
  4. La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
  5. La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
  6. Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
  7. La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote
  8. La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas

Temperaturas de -4,5º y vientos de 88 Km/h en la primera madrugada de Therese en Canarias

Temperaturas de -4,5º y vientos de 88 Km/h en la primera madrugada de Therese en Canarias

La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes

La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes

El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: si la borrasca Therese te impide ir al trabajo, puedes solicitar hasta cuatro días de permiso retribuido

El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: si la borrasca Therese te impide ir al trabajo, puedes solicitar hasta cuatro días de permiso retribuido

Canarias reduce papeleos y permite a los pequeños autónomos liquidar el IGIC solo una vez al año

Canarias reduce papeleos y permite a los pequeños autónomos liquidar el IGIC solo una vez al año

Canarias blande el Estatuto ante el portazo del Estado a la cogestión aeroportuaria

Canarias blande el Estatuto ante el portazo del Estado a la cogestión aeroportuaria

La borrasca Therese deja un centenar de incidencias en Canarias

La borrasca Therese deja un centenar de incidencias en Canarias

DIRECTO | Therese golpea Canarias: alerta naranja por lluvias intensas, tormentas y vientos de más de 100 km/h

DIRECTO | Therese golpea Canarias: alerta naranja por lluvias intensas, tormentas y vientos de más de 100 km/h

Nieve en el Teide por la borrasca Therese

Tracking Pixel Contents