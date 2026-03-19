Fundación Mapfre registra en las Islas Canarias un total de 2 fallecidos en siniestros con patinetes en 2025

En 2025, los medios de comunicación registraron 37 siniestros con patinetes eléctricos, un 37% más que los 27 del año anterior, confirmando un crecimiento por segundo año consecutivo. Estos incidentes dejaron 37 personas lesionadas y 2 fallecidos, frente a un solo fallecido en 2023 y 2024. Estos son los principales datos del informe 'Avance de Datos de Siniestros e Incendios de Vehículos de Movilidad Personal 2025 en la Comunidad Autónoma de Canarias'. Un estudio elaborado por Fundación Mapfre y CESVIMAP, con el objetivo de ofrecer una visión completa de la siniestralidad de los vehículos de movilidad personal en las islas, analizando de manera sistemática noticias sobre accidentes, incendios y explosiones para aportar datos fiables sobre sus riesgos y su integración en la circulación urbana.

“Estas cifras reflejan un incremento preocupante en el número de personas lesionadas y muestran que la seguridad vial sigue siendo un reto pendiente también para los patinetes eléctricos. Por eso, resulta fundamental promover buenas prácticas, educar a los usuarios y trabajar de forma constante en soluciones que reduzcan riesgos. Solo así podremos proteger a todos los que compartimos la vía y avanzar hacia una movilidad más segura en las calles del archipiélago”, explica Jesús Monclús, director experto de Seguridad Vial y Prevención de Fundación Mapfre.

Distribución de siniestros por isla, causalidad y mes del año

De los 37 siniestros registrados en 2025 en las Islas Canarias, 15 tuvieron lugar en Gran Canaria, 10 en Tenerife, 7 en Lanzarote, 3 en La Palma y 2 en Fuerteventura. La mayoría fueron provocados por colisiones con otros vehículos (67,6%), aunque también se registraron caídas (27%), atropellos a peatones (2,7%) y choques (2,7%). Por meses, febrero destacó con 8 siniestros y mayo con 5, mientras que septiembre y diciembre apenas registraron uno.

Calzadas urbanas y rotondas concentran la mayoría de los incidentes

Se dispone de información sobre el lugar de ocurrencia del siniestro en el 46% de los casos. La mayoría de los incidentes registrados en Canarias ocurre en calzadas urbanas (29,7%) y rotondas (13,5%), mientras que solo un pequeño porcentaje se produce en carreteras o travesías (2,7%), a pesar de que el artículo 38 del Reglamento General de Circulación prohíbe que estos vehículos circulen por travesías, autopistas dentro de poblado o aceras.

Lesionados por gravedad y perfil de los fallecidos

De los 39 lesionados registrados, 25 presentaron heridas de carácter moderado, 5 resultaron graves, 2 leves y en otros 5 no se pudo determinar la gravedad. En cuanto al perfil de los dos fallecidos, uno era un hombre de 30 años que murió en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) tras una colisión, y el otro un menor de 13 años que perdió la vida en Pájara (Fuerteventura) como consecuencia de una caída.

Dos incendios de patinetes registrados en 2025, ambos en Gran Canaria

En 2025 se registraron dos incendios de patinetes eléctricos en el archipiélago, ambos en Gran Canaria, frente a uno en 2024 y ninguno en los tres años anteriores. Uno ocurrió en un garaje de reparto, afectando a 12 personas por inhalación de humo, y el otro en un apartamento, sin heridos, pero con graves daños en la vivienda, posiblemente por una detonación de la batería mientras se cargaba.

Para prevenir estos incidentes, los expertos apuntan los siguientes consejos:

Nunca se debe manipular las baterías ni los controladores de potencia, para evitar sobrecargas o calentamientos.

ni los controladores de potencia, para evitar sobrecargas o calentamientos. Revisar siempre un patinete que haya sufrido un impacto . Llevarlo a revisar a su servicio técnico si la zona donde se alojan las baterías ha sufrido daños o deformaciones.

. Llevarlo a revisar a su servicio técnico si la zona donde se alojan las baterías ha sufrido daños o deformaciones. Usar siempre un cargador original .

. A ser posible, no cargar los patinetes dentro de nuestra vivienda, sobre todo por la noche. Cargarlos en zonas ventiladas o al aire libre .

. No dejar nunca un patinete en las vías de evacuación de nuestro hogar o edificio.

de nuestro hogar o edificio. Instalar un detector de incendios también en la estancia donde se cargue el patinete.

Movilidad personal eléctrica en Canarias bajo control: un reto pendiente

El informe recoge las normas para patinetes eléctricos en las Islas Canarias: en Las Palmas no hay limitaciones, mientras que en Santa Cruz de Tenerife está prohibido su acceso al tranvía desde abril de 2025. En transporte marítimo, tanto entre islas como entre el archipiélago y la península, no hay restricciones de acceso, aunque no siempre se permite cargarlos a bordo. A nivel nacional, algunas compañías de trenes y autobuses prohíben transportar patinetes. Fuera del transporte público, el Real Decreto 970/2020 limita la velocidad a 25 km/h, el uso a una sola persona y prohíbe circular por aceras, túneles urbanos y vías interurbanas. Solo con normativa eficaz y mayor concienciación ciudadana se podrá reducir la siniestralidad y los incendios.

Certificación y normativa de vehículos personales ligeros a nivel nacional

El informe de Fundación Mapfre y Cesvimap también recoge las previsiones normativas para los vehículos de movilidad personal (VMP) a nivel nacional. A partir del 22 de enero de 2027, solo podrán circular aquellos modelos que cuenten con el correspondiente certificado de características técnicas, emitido por laboratorios acreditados, que garantice que cumplen los requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico. Los patinetes comercializados a partir del 22 de enero de 2024 ya disponen de dicho certificado.

Por otro lado, la Ley 5/2025 introduce la categoría específica de Vehículos Personales Ligeros (VPL) dentro de los VMP. Se trata de vehículos eléctricos de una plaza, con velocidad máxima entre 6 y 25 km/h si pesan menos de 25 kg, o entre 6 y 14 km/h si superan ese peso, y solo pueden llevar asiento o sillín si cuentan con sistema de autoequilibrado.

Dicha ley hace obligatorio el seguro de responsabilidad civil de VPL a partir del pasado 1 de febrero de 2026. Para poder asegurar un vehículo es preciso registrarlo en el registro nacional de vehículos personales ligeros, accesible desde la página web de la DGT. Al registrar el vehículo, la DGT otorga al patinete un número de matrícula que debe mostrarse en una etiqueta o placa sobre el patinete.

Hasta ahora, VMP era el término más general para estos vehículos, definido en el Reglamento General de Vehículos como vehículos de una o más ruedas, de una única plaza y propulsados por motores eléctricos, con velocidad máxima de diseño entre 6 y 25 km/h.

Prevención y seguridad: consejos para circular con patinete

Desde que se dispone de datos de fallecidos en siniestros con vehículos de movilidad personal, a partir de 2018, a nivel nacional al menos 86 personas han perdido la vida en este tipo de colisiones. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 se produjeron 7.423 siniestros con víctimas en los que estuvo implicado algún VMP, falleciendo 19 personas y resultando lesionadas miles de usuarios de las vías.

“El coste social de estos accidentes es muy elevado, por lo que invertir en prevención y seguridad vial para reducir al máximo este tipo de siniestros es fundamental”, indica Jesús Monclús, director experto de Seguridad Vial y Prevención de Fundación Mapfre.

El experto advierte que los riesgos asociados a los patinetes eléctricos pueden reducirse siguiendo normas básicas de seguridad. “Nunca se debe circular por aceras o zonas peatonales, ya que los peatones son los usuarios más vulnerables. Respetar semáforos, señales de STOP y pasos de peatones es clave para la autoprotección de los usuarios”, señala.

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Asimismo, el uso de casco y prendas de alta visibilidad, evitar distracciones con el móvil o auriculares y cumplir el Reglamento de Circulación contribuyen a prevenir lesiones graves. “Actualmente es posible utilizar un patinete eléctrico sin haber recibido formación vial, algo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la educación y la responsabilidad en el uso de estos vehículos”, concluye.