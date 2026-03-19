Las huelgas en los aeropuertos canarios amenazan los viajes en Semana Santa

El personal de tierra de Groundforce y Menzies -empresas que dan servicio a aerolíneas como Air Europa, British Airways, EasyJet, Norwegian, Wizz Air o Ryanair- ha convocado una huelga que amenaza con convertir el inicio de las vacaciones de Semana Santa de muchos canarios en una odisea. Los sindicatos han convocado paros que se iniciarán el 27 de marzo, día de la operación salida de este periodo vacacional, y se extenderán hasta el 6 de abril, un día después de la operación retorno.

La huelga convocada afectará a las operaciones de carga y descarga de pasajeros, maletas y mercancías de las aeronaves, lo que podría ocasionar cancelaciones, retrasos y reprogramaciones. Los paros podrían afectar los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Fuerteventura y Lanzarote.

En Groundforce, -empresa que presta servicio a Air Europa- la convocatoria de CCOO, UGT y USO se iniciará el 27 de marzo, con paros en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas) y seguirá de forma indefinida.

En el grupo Menzies, -que realiza labores de handling para Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian, Wizz Air, Avianca, Qatar Airways y Ryanair- la huelga está convocada por UGT para los días 28 y 29 de marzo, y entre el 2 y el 6 de abril, durante las 24 horas.

Aseguran las fuentes que en Groundforce se ha producido un desacuerdo con la empresa respecto a la "correcta" aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC y la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio.

Explican que la empresa "deja sin efecto" lo pactado y aplica una subida del 4,58% en los conceptos fijos en los grupos laborales de administrativos y agentes, cuando debería ser un 7,82 %, al igual que el resto de grupos y categorías laborales.

En Menzies, la convocatoria afectará al conjunto de empresas del Grupo (Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services) y a unos 3.000 trabajadores.

Las mismas fuentes señalan que de no llegarse a un acuerdo con la empresa las huelgas se extenderán a todos los fines de semana hasta fin de año.

Groundforce, el operador de 'handling' del grupo Globalia, obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Málaga, Gran Canaria, Valencia, Ibiza, Bilbao, Lanzarote, Fuerteventura y de carga aérea en Zaragoza.

Menzies, del grupo kuwaití Agility, se adjudicó en ese concurso los servicios en rampa y de pasaje en Barcelona, Palma Mallorca, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte.