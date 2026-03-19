El inicio de la jornada lectiva no presencial transcurre sin incidencias destacables en Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias informa de la jornada lectiva transcurrida durante la mañana del jueves en Canarias, en la que el paso de la borrasca Therese por el archipiélago ha provocado el paso a modalidad telemática para las comunidades educativas de las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa.

En cuanto a la actividad lectiva no presencial, la jornada ha transcurrido con normalidad. Las conexiones del alumnado y profesorado a través de las diferentes plataformas proporcionadas por la Consejería de Educación se han desarrollado sin incidencias relevantes, permitiendo que los estudiantes de las islas afectadas hayan realizado su actividad durante la jornada.

En cuanto a las infraestructuras educativas, la incidencia más destacada se ha producido en el IES Cruz Santa de Los Realejos, en la isla de Tenerife, donde ha sido necesaria la intervención del cuerpo de bomberos para afianzar el techado del pabellón y así evitar el riesgo de caída. En el resto de centros, la jornada ha transcurrido con relativa tranquilidad.

La Consejería recuerda que en la tarde de este jueves queda suspendida la modalidad presencial en la isla de Gran Canaria, mientras que durante toda la jornada del viernes la actividad lectiva pasa a ser en modalidad no presencial en todo el archipiélago.

Paso de la borrasca Therese por Gran Canaria (19/03/26) / Andrés Cruz / José Pérez Curbelo

Además, se recuerda a los equipos directivos de los centros educativos la conveniencia de adoptar medidas preventivas básicas tales como revisar las canaletas y vías de desagüe de agua, manteniéndolas libres de elementos que puedan obstruirlas, y revisar elementos susceptibles de ser afectados por el viento.

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Asimismo, se recomienda a toda la comunidad educativa permanecer atenta a las actualizaciones oficiales que se emitan a través de los canales del Gobierno de Canarias, así como a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y de Protección Civil.