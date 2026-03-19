Lanzarote firma la paz y se sentará para volver a acelerar la entrada de energía renovable en Canarias

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han firmado la paz y volverán a sentarse para subsanar los errores que llevaron a la institución insular a rechazar las zonas de aceleración de renovables (ZAR). Así lo ha comunicado la consejería autonómica tras un encuentro del consejero Mariano Hernández Zapata y el presidente conejero, Oswaldo Betancor.

Se han dado un mes para poner en marcha la comisión técnico-política que se establece en el protocolo de las ZAR. Será el órgano encargado de subsanar los errores materiales detectados en la impresión de los mapas y de revisar los espacios definidos como propicios para albergar iniciativas de energías limpias que sumen en el proceso de descarbonización.

El comunicado del lunes

Ambas administraciones coinciden en que se trata de un paso natural dentro de un proceso que se ha venido trabajando de forma coordinada y con criterios técnicos desde el primer momento. Al menos hasta que el pasado lunes, Betancor firmó junto a su homóloga en Fuerteventura, Lola García, un comunicado cargando contra las ZAR que ha negociado con la consejería durante más de un año.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha subrayado que continúan “avanzando junto al Cabildo de Lanzarote para que las ZAR sean un instrumento al servicio de la transición energética de la isla, con la clara e irrenunciable protección del medio ambiente y de la identidad de Lanzarote”.

Nunca estuvo en duda

La protección del medio ambiente y el paisaje lanzaroteño nunca estuvo en duda. De hecho, el propio protocolo de las ZAR parte de la filosofía de la preservación ambiental. A partir de ahí, se consensúan con el cabildo las áreas que pueden albergar parques eólicos o plantas fotovoltaicas. Y hasta ahí llegaron las conversaciones en el pasado, antes de que el Cabildo de Lanzarote decidiera desmarcarse.

Oswaldo Betancort ha anunciado que el Cabildo va a "impulsar la creación de una mesa técnica interna que permita coordinar de forma rigurosa todo este proceso, así como la puesta en marcha de comisiones sectoriales en las que estén representados los distintos agentes implicados de la isla, además de los ayuntamientos y los colegios profesionales de los diferentes sectores".

Empezar de cero

Es decir, un empezar de cero obviando todo el trabajo realizado hasta la fecha. En las reuniones mantenidas durante el último año, se arrancó desde unas ordenanzas provisionales diseñadas por el cabildo; no hubo presencia de unos ayuntamientos que afearon a Betancor el que no les invitara al proceso.

El actual presidente lanzaroteño ganó las elecciones por una diferencia de 69 votos frente al PSOE, formación que se ha sumado a la polémica anunciando una proposición no de ley para frenar las ZAR que habían acordado Gobierno de Canarias y Cabildo. Tanto en esta isla como en Fuerteventura la entrada de energías renovables es un tema sensible y con gran reflejo en las urnas.

Definición pública

En la comunicación conjunta de este jueves, Gobierno y Cabildo definen las ZAR como "una herramienta de planificación para ordenar el despliegue de las energías limpias, facilitando la identificación de emplazamientos que presenten mejores condiciones desde el punto de vista técnico, territorial y ambiental, evitando recurrir al procedimiento de interés general establecido en el artículo 6-bis de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario".

Una afirmación alejada de la demonización que hace solo unos días practicó con ellas el presidente lanzaroteño. Además, ambas instituciones ha reiterado que cada proyecto que se ubique en una ZAR "deberá seguir, además, el procedimiento ambiental que fija la normativa estatal", algo que en todo momento ha sido así a pesar del comunicado conjunto de Betancor y García.

Un 0,23%

Solo sería necesario en torno a un 0,23% de la superficie insular para proyectos renovables. La consejería de Zapata ha aprovechado para recordar que cada nuevo proyecto de energías limpias que se promueva debe dar entrada a un 20% de capital local.