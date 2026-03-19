Militares en misión diplomática de distintos países visitan el Mando de Canarias
Oficiales de las fuerzas armadas de diversas embajadas españolas visitaron el Mando de Canarias, incluyendo la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 y el Acuartelamiento de Los Rodeos
La Provincia/ DLP
Oficiales de las fuerzas armadas de diferentes embajadas en España visitaron el Mando de Canarias el pasado martes. La visita se inició en el Palacio de la Capitanía General de Canarias, donde el jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, el general de división Alfonso Pardo de Santayana, presentó la estructura y las misiones de dicho mando.
Posteriormente, la delegación se trasladó a la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 (Aalog 81), donde la coronel María Isabel Guerra explicó las principales funciones logísticas y de apoyo que se desarrollan en el archipiélago.
La jornada finalizó en el Acuartelamiento de Los Rodeos, sede del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (Bhelma1 VI). Allí, los jefes de las distintas unidades con presencia en Tenerife expusieron sus actividades y misiones, además de una muestra de material del propio Bhelma VI, del Batallón de Zapadores XVI y del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93.
La visita se desplazó, al día siguiente, a Gran Canaria, concretamente a la Base General Alemán Ramírez. Tras la bienvenida y la exposición inicial la comitiva realizó una visita completa al Campo de Maniobras y Tiro La Isleta, donde conocieron de primera mano el trabajo que realizan las distintas unidades de la Brigada Canarias XVI alojadas en la Base.
Entre otras actividades pudieron presenciar una exposición de armamento, exhibición del equipo cinológico, un asalto a una posición defensiva en la zona de ejercicios con fuego real y actividades dinámicas en diversas instalaciones en dicho campo de maniobras, finalizando la visita con una demostración de capacidades sanitarias
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