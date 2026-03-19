Once millones en proyectos fortalecen la ciencia de Plocan

La Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) afronta una nueva etapa de consolidación y crecimiento con once millones de euros de proyectos de investigación que destinará a fortalecer su ciencia. Su Consejo Rector aprobó ayer su Plan de Actuaciones 2026 y su Plan de Actuación Plurianual 2026-2028, dos instrumentos que refuerzan su posición como infraestructura científico-técnica de referencia en el ámbito marino-marítimo y como activo estratégico para Canarias y España.

El propio Plan Plurianual 2026-2028 define este periodo como una etapa de «consolidación y madurez institucional», en la que Plocan orienta su actividad hacia la optimización, especialización y puesta en valor de sus infraestructuras, servicios y capacidades de gestión.

Para lograrlo, la planificación se articula en torno a cuatro grandes líneas: consolidación y expansión de infraestructuras; refuerzo de la participación como nodo en las ICTS (Infraestructuras Científico Técnicas Singulares) distribuidas; impulso a la investigación, la innovación y al fortalecimiento de la gobernanza y del impacto socioeconómico. Esta nueva etapa, según defienden desde la institución, cuenta con el aval de su gestión: Plocan cerró el Plan de Actuaciones de 2025 con un grado de cumplimiento del 92,75%. Además, subrayan que las actuaciones pendientes no se abandonan, sino que han sido reprogramadas o incorporadas a la planificación de 2026.

Las cifras, añaden, refuerzan esa imagen. El Plan de Actuación Plurianual 2026-2028 cuenta un presupuesto estructural de nueve millones de euros, financiado al 50% por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno de Canarias. A ello se suma una cartera de 53 proyectos activos a diciembre de 2025, con 45 millones de euros de presupuesto total a gestionar, de los que 28 millones de euros están destinados al periodo 2026-2028, y, de ellos, 11 millones se movilizarán ya en 2026. Además, se añadirán las partidas de los nuevos presupuestos que surjan en este periodo.

Según el gerente de Plocan, Carlos Medina, «los planes para el ejercicio actual y para el próximo trienio consolidan un modelo de infraestructura madura, competitiva y útil para la ciencia, la tecnología, la innovación empresarial y el desarrollo sostenible». Así señala que, en un momento en el que el océano ocupa un lugar central en los grandes desafíos científicos, energéticos y ambientales, la entidad se presenta como una plataforma estratégica para generar conocimiento, validar soluciones y contribuir al progreso de Canarias, de España y de Europa.

El crecimiento se traduce también en más equipo, más actividad y más inversión. Según anunciaron, prevén aumentar su plantilla total, pasando de los 59 empleados de 2025, a los 66 durante este año y hasta llegar a los 71 en 2028.

Además, para el ejercicio actual, el objetivo es usar sistemas autónomos y robótica marina con nuevas misiones VIMAS (vehículos autónomos submarinos y de superficie) y avanzar en la renovación de estas capacidades con la licitación de nuevas unidades.

A ello se añaden inversiones para nuevas capacidades en sistemas autónomos y para la modernización y adecuación de infraestructuras de la sede en tierra, estando también previstas actuaciones en la plataforma offshore y en la sede de Tazacorte.

Las actuaciones en observación oceánica para 2026 incluyen la ampliación de los datos disponibles en abierto procedentes de la estación ESTOC, imágenes y acústica submarina. También se impulsarán nuevas capacidades avanzadas mediante la licitación de un sistema DAS de fibra óptica, el despliegue de un sistema piloto de acústica pasiva para detección de cetáceos en tiempo real y la puesta en marcha de una boya oceanográfica de observación continua en La Palma.

«Queremos presentarnos como una entidad sólida, especializada y con ambición: una infraestructura preparada para atraer talento y proyectos, generar conocimiento útil y contribuir de forma decisiva al desarrollo sostenible de Canarias», afirmó Medina.

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El plan anual reforzará la sostenibilidad y la ciberseguridad de sus instalaciones mediante tres aspectos: el cálculo de la huella de carbono, un modelo digital de gestión energética y las actuaciones necesarias para la obtención de la certificación ISO/IEC 27001. La programación para 2026 también contempla la licitación de una plataforma de vigilancia tecnológica para el sector marino-marítimo del espacio MAC (Madeira, Azores, Canarias).