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Lo peor de la borrasca Therese llegará esta noche a Canarias

Las precipitaciones serán persistentes en el oeste y sur de las islas, con tormentas y granizo por la tarde, nieve en Tenerife por encima de los 2.000 metros y rachas que pueden alcanzar los 100 km/h en zonas altas

Situación actual en La Cícer y El Rincón

Situación actual en La Cícer y El Rincón

La Provincia

Ancor Torrens

Canarias vivirá este viernes una jornada marcada por el mal tiempo, con lluvias persistentes, viento muy fuerte y tormentas en varias islas del archipiélago.

Según la previsión de la Aemet, las precipitaciones serán más intensas en las vertientes oeste y sur, donde podrán ser localmente fuertes. A lo largo de la tarde la inestabilidad aumentará y las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas y granizo menudo, especialmente en las islas occidentales.

El viento del suroeste soplará con fuerza durante buena parte del día, con rachas que pueden superar los 90 e incluso los 100 km/h en cumbres y zonas expuestas de islas como Tenerife, La Palma o Gran Canaria.

En Tenerife, además, la precipitación podrá caer en forma de nieve en las cumbres, con una cota situada inicialmente en torno a los 2.000 metros, que subirá hasta unos 2.500 metros a lo largo de la tarde.

Las lluvias también afectarán a Lanzarote y Fuerteventura durante la mañana, aunque en estas islas tenderán a remitir a partir del mediodía, cuando se abrirán claros.

En el mar, el temporal dejará fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de hasta cinco metros, con condiciones complicadas en varias zonas del archipiélago.

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Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas entre 21 y 24 grados en las capitales, aunque el ambiente será más frío en las zonas altas.

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