El presidente de la Asociación Canaria de Enfermedades Infecciosas: «La resistencia a los antibióticos es una epidemia oculta»

La Asociación Canaria de Enfermedades Infecciosas (Asocaei) celebrará mañana y pasado, en el Puerto de la Cruz, un congreso científico con especialistas para analizar los principales desafíos de este tipo de patologías. Se abordarán temas como el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la resistencia a los antibióticos y las infecciones importadas asociadas a la movilidad internacional. Además, tratarán los nuevos retos epidemiológicos que afectan a territorios con alta conectividad global, como Canarias. El presidente de la Asocaei, Óscar Sanz, indaga en estas cuestiones.

¿La población canaria ha experimentado un aumento de ITS en los últimos años?

En general, y a nivel nacional, sí, ha habido un aumento de estos diagnósticos. En Canarias, en concreto, las que más vemos en consulta son la clamidia, la sífilis y el gonococo –más conocida como gonorrea–. Se ven con mayor frecuencia dentro del colectivo de hombres que mantiene relaciones sexuales con otros hombres. Aunque también es cierto que las personas que practican sexo receptivo pueden ser más proclives a desarrollar alguna de estas infecciones. Por ejemplo, es más probable que [en relaciones heterosexuales] el VIH lo contraiga una mujer que un hombre.

Hace unos meses, el Ministerio de Sanidad informó de un descenso del uso del preservativo por parte de los jóvenes. En este contexto, ¿existe un perfil más propenso a desarrollar ITS?

Las ITS tienen factores de riesgo de sobra conocidos como la promiscuidad o a la ausencia de métodos barreras durante las relaciones sexuales. Y cuando esos dos factores se dan un colectivo, cualquiera, incrementa la transmisión de este tipo de infecciones. Es cierto que ahora en la juventud se está viendo un aumento de estos diagnósticos y yo creo que la idea de usar el preservativo no ha calado tanto en su ambiente. Al menos no como cuando comenzó la epidemia del SIDA. Por eso tenemos que luchar e incrementar la presencia de campañas educacionales.

"La resistencia a los antibióticos es lo que llamamos la epidemia oculta. Se trata de una problemática que ha ido creciendo año tras año y que tiene un gran impacto en la salud" Óscar Sanz — Presidente de la Asocaei

Los antibióticos se usan para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias. Con este evento, ustedes han decidido poner el foco en la resistencia a estos fármacos. ¿Por qué?

La resistencia a los antibióticos es lo que llamamos la epidemia oculta. Se trata de una problemática que ha ido creciendo año tras año y que tiene un gran impacto en la salud. Ocurre porque la presión antibiótica, sobre las bacterias que llevan miles de años en el planeta, selecciona a las más resistentes. Estas son capaces de pasar esa información a otras bacterias que comparten un mismo material genético. Y así, el uso indiscriminado de estos fármacos, para cosas que no lo necesitan o durante tiempos muy prolongados, favorecen la selección de esas bacterias tolerantes que sustituyen a las habituales del organismo. Como consecuencia, terminamos infectándonos de las que ya han aprendido y son resistentes, lo que limita mucho nuestras opciones terapéuticas y puede favorecer errores en el tratamiento inicial.

¿De qué manera afectará al tratamiento de pacientes?

Pues ya ha complicado, y lo seguirá haciendo, la manera de atender a las personas enfermas. El abuso de estos fármacos pone en riesgo muchas de las cosas que ahora hacemos de manera sencilla y que, si más adelante continúa esta progresión, van a ser mucho más complejas de realizar. Como, por ejemplo, los tratamientos a pacientes inmunodeprimidos, con cáncer o incluso a aquellos que se han sometido a una intervención quirúrgica. Es un problema grave que ya la Organización Mundial de la Salud puso en valor hace casi diez años y que poco a poco va aumentando progresivamente a pesar de los esfuerzos de las administraciones.

"La creación de una especialidad de Enfermedades Infecciosas facilitaría la contratación de personal y aumentaría la calidad asistencial que se presta" Óscar Sanz — Presidente de la Asocaei

Canarias es un territorio con alta conectividad global. ¿A qué retos epidemiológicos se enfrenta?

Lo fundamental es el trasiego de personas. Canarias no deja de ser una región geográfica con mucha conexión como con África, por ejemplo. Y después tenemos muchísimo turismo. Entonces, todo esto hace favorece el movimiento de personas y nos hace ser receptores de enfermedades importadas. De hecho, el primer caso de Covid que hubo en España fue en La Gomera, precisamente por este trasiego. Es algo que debemos tener en cuenta para conocer cuáles son esas enfermedades importadas. Primero, para poder atender mejor a esos pacientes que vienen a las Islas y, segundo, para estar preparados y actuar en consecuencia.

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La especialidad de Enfermedades Infecciosas existe en todos los países de la Comunidad Económica Europea –salvo Chipre–. Y es que, en realidad, cumple con todos los requisitos específicos que pide el Ministerio de Sanidad para su declaración como tal. De hecho, en los cuatro hospitales de tercer nivel de Canarias ya hay gente que se dedica exclusivamente a la atención de este tipo de enfermedades y existen unidades especializadas. Se les atiende de la misma manera y no se produce ningún tipo de fragmentación asistencial. Los cambios siempre generan resistencias, pero no hay que tener ningún tipo de temor. La creación de esta especialidad solo supondría la legalización de una situación que ya se da en los centros de las Islas. Además, facilitaría la contratación de personal y la formación sería más específica desde un principio, lo que aumentaría la calidad asistencial que se presta.