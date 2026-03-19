'Rayos X' al escudo anticrisis de Canarias: principales propuestas

Las medidas que barajan tanto el Gobierno de Canarias como la patronal y los sindicatos para montar un escudo que mitigue la crisis provocada por la guerra en Irán incluye una rebaja selectiva del IGIC en determinados productos, ajustes en la fiscalidad sobre los carburantes y la recuperación de ayudas directas al combustible. Junto a ello, sindicatos y partidos reclaman reforzar la protección social con medidas para evitar desahucios, garantizar suministros básicos y sostener la renta de los hogares más vulnerables.

Gobierno de Canarias

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez -que lleva semanas reuniéndose con los sectores más afectados- está articulando una rebaja selectiva del IGIC, ajustes en la fiscalidad sobre los carburantes y el refuerzo de la protección a las familias vulnerables. Las medidas concretas las trasladará el 23 de marzo al Consejo Asesor del Presidente y, al día siguiente, a los grupos parlamentarios, que también harán propuestas. A su vez, el presidente Fernando Clavijo demanda al Estado medidas específicas para Canarias, por su condición de región ultraperiférica (RUP) y la posibilidad de que se flexibilice la regla de gasto para poder usar los remanentes de Tesorería en este escudo social sin necesidad de tocar partidas presupuestarias destinadas a Educación, Sanidad o atención a las personas dependientes.

PSOE

Los socialistas presentan al Gobierno canario un paquete de nueve medidas con doble objetivo: dar una respuesta inmediata a la actual coyuntura y, al mismo tiempo, avanzar hacia un modelo económico y energético más justo, sostenible y adaptado a la realidad de Canarias. Así, abogan por una deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de la vida - 225 euros para rentas inferiores a 20.000 euros; 175 euros hasta 25.000 euros y 125 euros hasta 30.000 euros-; la "revisión extraordinaria del régimen de devolución del impuesto sobre combustibles para profesionales; prestaciones extraordinarias para preceptores de pensiones no contributivas, ayudas asistenciales y Renta Canaria de Ciudadanía (RCC); una "concesión directa de ayudas extraordinarias destinadas a garantizar la continuidad de la actividad ganadera en Canarias", con el objetivo de compensar el incremento de los costes de producción derivados del encarecimiento los piensos, los fertilizantes y el transporte; y ayudas extraordinarias al transporte interinsular de mercancías y la implantación de energías renovables.

Luis Campos, rodeado de la nueva dirección del partido en 2025 / E.D. / L.P.

Coalición Canaria

Hasta el momento, los nacionalistas se han centrado en pedir ayudas específicas al Estado. La diputada Cristina Valido trasladó al ministro Félix Bolaños la petición de que la norma anticrisis que apruebe el viernes el Consejo de Ministros extraordinario incluya una cláusula específica que adapte las ayudas a la realidad de las regiones ultraperiféricas. Entre estas medidas singulares figura, como pide el Ejecutivo regional, "flexibilizar el cumplimiento de la regla de gasto y los criterios de estabilidad financiera por el importe de las medidas que Canarias tenga que adoptar frente a esta crisis". El secretario de Organización de CC, David Toledo, advirtió de que "Canarias no puede quedar fuera de la respuesta del Estado ante una crisis que aquí tiene un impacto mucho más intenso por nuestra lejanía y dependencia del exterior".

Nueva Canarias

El partido que lidera Luis Campos presenta un 'Plan Canario Anticrisis' en el que se incluye la reactivación de la bonificación del 99,9% del impuesto sobre el combustible profesional para transportistas, agricultores y ganaderos, en vigor en 2022 y 2023. Una medida que benefició en la legislatura anterior a unos 25.000 profesionales, que supuso una devolución aproximada de 26 céntimos por litro y unos 18 millones de euros de ahorro para los sectores implicados. También plantea la recuperación de la deducción en el IRPF por el alza de precios a contribuyentes con rentas individuales inferiores a 30.000 euros anuales o 45.000 euros en tributación conjunta. Esta propuesta benefició entre el 80% y el 85% de los contribuyentes canarios. En materia social, aboga por reforzar la protección a las familias más vulnerables mediante el aumento de la Renta de Ciudadanía y declarar las zonas de mercado residenciales tensionadas para contener abusivos aumentos de los arrendamientos y precios de compra.

Los dirigentes sindicales Borja Suárez (i), Inocencio Hernández (c) y Manuel Navarro (d) en el Parlamento en 2024. / Miguel Barreto / Efe

Sindicatos

Las dos principales centrales sindicales de Canarias (CCOO y UGT) reclaman la recuperación de una bonificación directa de al menos 20 céntimos por litro de combustible y una rebaja del impuesto sobre los carburantes. Añaden la reactivación de parte del escudo social que no salió adelante en el Congreso: paralización de desahucios para familias vulnerables, la garantía de suministro básico de agua y luz, freno a los despidos activando los ERTE y nuevas ayudas dirigidas a los autónomos.

Empresarios

Las patronales de ambas provincias (CEOE-Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios) sostienen que el alza de los combustibles ya representa hasta el 40% de los costes de muchas empresas, un incremento que amenaza con trasladarse directamente al precio de los alimentos y de otros bienes esenciales. Por ese motivo, defienden una bonificación directa por litro de combustible, una rebaja del impuesto sobre los carburantes e incentivos temporales para elevar los salarios bajos y medios sin cargar más costes sobre las empresas.