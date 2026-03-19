"Santificarás las fiestas, las romerías y las verbenas": los 10 mandamientos del turista en Canarias

Turismo de Canarias quiere impulsar la movilidad de los residentes entre islas durante la Semana Santa para afianzar el equilibrio territorial. "Incentivar el turismo interno nos permite reducir la fuga del gasto fuera del archipiélago, así como contribuir al desarrollo de las islas con menor actividad turística", explica la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León.

Y han lanzado la campaña 'Los mandamientos del Turisla' para fomentar en este periodo los desplazamientos interinsulares de los residentes, que generan 1.850 millones de euros de facturación turística al año en actividades vinculadas al sector, según Impactur Canarias.

"Con esta iniciativa ponemos el foco en la manera en que los canarios y canarias disfrutan de su tierra, basada en el respeto, el cuidado del entorno y la valoración de lo propio, además de que con estos viajes dinamizan la economía local y distribuyen mejor los beneficios del sector por todo el territorio", añade De León.

Semana Santa

Durante periodos vacacionales como la Semana Santa se registra uno de los momentos del año con "mayor movilidad de residentes entre islas", con escapadas de corta duración vinculadas principalmente al ocio y al disfrute del entorno natural. Los últimos datos disponibles sobre turismo interno correspondientes a 2025 reflejan que la ciudadanía canaria realizó más de 170.000 desplazamientos turísticos durante las vacaciones de estas fechas, de los que el 60% se produjeron dentro del archipiélago.

Estos viajeros generaron un gasto medio de 214 euros por viaje, mientras que la estancia media de las escapadas se situó en 3,1 días. En cuanto a las actividades realizadas destacaron el disfrute de la playa, las visitas a familiares o amigos y las excursiones a áreas naturales, lo que refleja una preferencia por experiencias vinculadas al entorno natural y al ocio al aire libre.

'Los mandamientos del Turisla'

La campaña de la empresa pública Turismo de Islas Canarias dirigida al turismo interno en Semana Santa evoluciona el concepto de 'Turisla', presentado el pasado verano, dando continuidad a esta línea creativa centrada en los canarios y canarias que aman sus islas y las disfrutan viajando.

Esta iniciativa convierte los tradicionales diez mandamientos en una lista de principios que reflejan esta manera diferente de entender la Semana Santa en Canarias, vinculada al descanso y al disfrute del archipiélago.

Entre estos mandamientos se encuentran 'Amarás las Islas Canarias sobre todas las cosas', 'Santificarás las fiestas, las romerías y las verbenas', 'Honrarás tu isla, tu tierra y tus raíces' o 'No caerás en la tentación de viajar lejos teniendo un paraíso aquí al lado', entre otros.

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