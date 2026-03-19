Torres garantiza el traslado de menores migrantes hasta final de legislatura

El Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que se podrá prorrogar el Real Decreto Ley con el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

El ministro de política Territorial y Memoria Democrática -que también preside la Comisión Interministerial de Inmigración-, Ángel Víctor Torres, ha añadido que “a patir de ahí, este sistema solidario de acogida de niños y niñas dependerá de las mayorías que se conformen en Las Cortes. Por esa razón, nos gustaría saber de antemano cuál va a ser la posición de la oposición al respecto.”

En el balance que ha hecho en Melilla, justo un año después de aprobarse en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley para la modificación de la Ley de Extranjería, el ministro ha destacado que esta ley, que permitió por primera vez en la historia un alivio de la situación de hacinamiento en recursos para menores migrantes en comunidades en contigencia migratoria, “es una buena ley, porque defiende los derechos humanos y preserva el derecho superior del menor. Es una ley que, con los datos en la mano, ha funcionado. De no haber sido por esta modificación legislativa, las tres comunidades en contingencia “habrían pasado de 6.000 niños y niñas en sus recursos a 8.000, “y sin embargo ahora en Ceuta, Melilla y Canarias hay en torno a 3.800”.

Balance

El ministro detalló que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados, procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla, ya han sido reubicados y reubicadas en otras comunidades autónomas, y recordó que muchos de ellos, por arraigo, han solicitado quedarse en esas comunidades y otros han cumplido la mayoría de edad.

En la reunión de hoy, se ha vuelto a repasar la situación, tanto de la aplicación de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, como, en el caso de Canarias, del cumplimiento del requerimiento del Tribunal Supremo para mejorar las condiciones de estos niños, niñas y adolescentes, que se encontraban hacinados en los territorios frontera. Según los datos suministrados y firmados por los funcionarios y funcionarias, se manifiestan distintos grados de cumplimiento de la norma por parte de los gobiernos autonómicos.

Las comunidades

En cuanto a Melilla, la ciudad autónoma alcanza el 91,4% de grado de cumplimiento, ya que ha trasladado a 64 chicos y chicas de 66 con expedientes finalizados. En Ceuta, el Gobierno de la ciudad autónoma ha reubicado a 437 menores, de los 571 susceptibles de traslado, por haber culminado la Delegación del Gobierno su expediente; lo que se traduce en un 76,5% de cumplimiento.

El ministro explicó que “de facto, Ceuta y Melilla ya no tienen el problema de hacinamiento que tenían hace un año, independientemente de que la situación de contingencia se mantenga por las nuevas llegadas de menores. Pero, como el sistema de ‘reubicaciones rápidas’ (en quince días) se mantiene, la situación es mucho mejor que la que teníamos antes de la modificación legislativa de marzo del año pasado”.

En el caso de Canarias, la cifra oficial de reubicaciones remitida por el Gobierno de las islas es de 202 niños y niñas reubicados. Sin embargo, el número de resoluciones de traslado culminadas por parte de la Delegación del Gobierno en las islas aumenta hasta las 1.015, lo que arroja un porcentaje de traslados del 19,9%.

El ministro apuntó que, con los traslados ya efectuados y el cumplimiento de las reubicaciones ya resueltas favorablemente “el reto está encauzado. España ha pasado de una situación de colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz”. Por otra parte, Torres ha recordado que el Gobierno de España ya ha cumplido con la totalidad de la acogida de niños solicitantes de asilo en Canarias tras los autos del Tribunal Supremo: 440 niños están en recursos del Estado en la Península.

Cooperación y lealtad interinstitucional

El de hoy en Melilla ha sido el tercer encuentro de estas características presidido por el ministro, tras el celebrado en Canarias el pasado 23 de enero, y en Ceuta el 25 de febrero. Hoy, coincidiendo con el año de la modificación legislativa, Torres ha puesto en valor, una vez más, el trabajo de las delegaciones del Gobierno y los ministerios concernidos. Asímismo, también agradeció el trabajo y la implicación de los gobiernos autónomos de Ceuta, Melilla y Canaria: “Se ha logrado efectuar reubicaciones sin ningún problema relevante. Eso ha sido porque hemos antepuesto el interés del menor, la lealtad y ha primado la cooperación institucional”.

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A la reunión de hoy han asistido, además del ministro, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela (vía telemática); el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez (vía telemática); la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez.