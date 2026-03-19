Temperaturas de -4,5º y vientos de 88 Km/h en la primera madrugada de Therese en Canarias
Las cumbres de Tenerife y La Palma han registrado las temperaturas más bajas, mientras que los vientos más intensos se han medido en La Gomera, con rachas de hasta 108 km/h el miércoles
El paso por Canarias de la borrasca Therese, que ha puesto en alerta a todas las islas, ha dejado en su primera madrugada temperaturas de 4,5 ºC bajo cero y vientos de 88 kilómetros por hora en la cumbre de Tenerife.
De acuerdo con los datos que publica la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, la borrasca ha traído un tiempo gélido a las cumbres de Tenerife y La Palma, con -4,5 ºC en Izaña y -2,8º en las Cañadas del Teide, y -3,2 ºC en el Roque de los Muchachos.
Las mínimas se han acercado también esta noche al punto de congelación en otras dos islas, con 1,6 ºC en San Mateo, en Gran Canaria, y 2,4 ºC en el Alto Igualero, en La Gomera.
Fuertes rachas de viento
En cuanto al viento, desde la medianoche las rachas máximas corresponden al observatorio de Izaña, en el Teide, con 88 Km/h; seguido por el Alto Igualero (La Gomera), 86 Km/h; la Cruz de Tejeda (Gran Canaria), con 74 Km/h; San Mateo (Gran Canaria), con 67 Km/h; y Suerte Alta (Gran Canaria), con 65 Km/h.
Registros de lluvias en Canarias
Las precipitaciones son por ahora más modestas: 14,8 litros/m2 se han recogido en lo que va de jueves en El Paso (La Palma); 11,8 en Puntagorda (La Palma), 9,8 en el Alto Igualero (La Gomera), 8,8 en Tijarafe (La Palma) y 8,4 en Arure (La Gomera).
Cancelaciones de vuelos
El miércoles, las rachas de viento rondaron los 100 km/h en tres islas, lo que provocó cancelaciones y desvíos en los aeropuertos, sobre todo en los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En el Alto Igualero (La Gomera), se registraron vientos de 108 Km/h; en Izaña (Tenerife), de 100; en el aeropuerto de La Palma, de 98; en el aeropuerto de Tenerife Norte, de 91; y en el aeropuerto de El Hierro, de 84.
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