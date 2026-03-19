La ZEC detalla el encaje de proyectos en el REF para captar más inversión

No cualquier proyecto es susceptible de estar en la Zona Especial Canaria (ZEC). Los criterios para integrarse en este régimen de baja tributación son concretos y las características que deben tener estos proyectos también lo son. Y aunque los cambios normativos y jurisprudenciales a veces dan lugar a la interpretación, para evitar malentendidos la ZEC celebró recientemente una jornada abierta en la que quiso concretar el encaje de aquellas iniciativas que sí tienen cabida en este mecanismo.

Así lo explicó su presidente, Pablo Hernández, quien aseguró que «las empresas y asesores deben saber en qué casos los proyectos encajan en la ZEC y pueden aprovechar su marco, pero también entender sus límites, ya que una solicitud que finalmente se deniega genera expectativas frustradas y ruido innecesario en el REF». Por eso, insistió en que «la claridad en los criterios es seguridad jurídica y beneficia a todos los operadores y, en definitiva, crea empleo y diversifica la economía canaria».

Este fue el objetivo de las cuartas Jornadas Anuales de Novedades de la ZEC, que organizó el Consorcio de la Zona Especial Canaria esta semana en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, primero, y en el Real Casino de Tenerife, después. A ella asistieron más de 120 profesionales del ámbito tributario. El objetivo del encuentro es compartir información y criterios interpretativos de interés público que faciliten la seguridad jurídica, la previsibilidad y la correcta aplicación del marco ZEC dentro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), en el contexto de la denominada relación fiscal cooperativa.

Planificación

Hernández señaló que «en la actual planificación estratégica de la ZEC es fundamental contar con criterios claros y ajustados a derecho, así como garantizar su difusión pública. Estas jornadas contribuyen decisivamente a su correcta comprensión y, en definitiva, a generar más empleo de calidad».

El programa —impartido por Pablo Hernández, presidente del Consorcio de la ZEC, y Lourdes Baute, directora de Registro, Supervisión y Control— abordó, entre otros aspectos, el concepto de actividad desarrollada con anterioridad, las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como la jurisprudencia y doctrina más reciente sobre la sede de dirección efectiva y la distribución de dividendos por parte de entidades ZEC.

En el encuentro participaron representantes de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC) y de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), así como el delegado del Ministerio de Hacienda en la Zona Franca de Tenerife, Manuel Martínez. Juan Luis Alayón, presidente de la AAFC, destacó «la claridad y el carácter práctico de las jornadas, permitiendo conocer las principales novedades y reflexionar sobre las oportunidades y seguridad jurídica que ofrece el contexto actual de la ZEC». Julio García, delegado de la AEDAF, por su parte, valoró muy positivamente «este espacio de diálogo técnico y colaboración institucional que contribuyen a reforzar la confianza en el marco fiscal canario e impulsar su competitividad», así como destacó «la evolución de la ZEC, cuyos datos de empleo, entidades y facturación confirman su papel como instrumento eficaz para la diversificación económica».

Seguridad jurídica

Una mayor seguridad jurídica contribuirá, sin duda, a que la actividad de la Zona Especial Canaria siga creciendo. Según los últimos datos difundidos por el organismo, la ZEC crece cinco veces más que la economía del Archipiélago. Tanto la facturación conjunta como los beneficios asociados a las empresas vinculadas a la ZEC y el empleo generado aumentaron en 2024 en mayor proporción que la economía de la región. La facturación conjunta superó por primera vez los 3.378 millones de euros y los beneficios crecieron hasta los 264,6 millones, un 16% más que el año anterior.

Unos datos que reflejan el mayor valor añadido de las compañías ZEC, que con plantillas medias superiores a los 15 puestos de trabajo –el doble de la media canaria–, generan una facturación media que ronda los cinco millones de euros. Como resultado, la ZEC ya aporta más del 5% del resultado empresarial total del Archipiélago.

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El informe definitivo de 2024, elaborado con datos reales fiscales de las entidades, cerró con las mejores cifras de la historia de la ZEC: casi 900 empresas inscritas, más de 700 activas y más de 11.000 empleos. El avance de 2025 confirma esta evolución. La ZEC ya supera los 12.560 empleos y alcanza las 933 entidades inscritas. Solo en ese año creó casi 1.500 empleos adicionales, el mayor incremento anual desde su creación.