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Los auxiliares de enfermería y Sanidad acercan posturas para su reclasificación

Protesta de auxiliares de enfermería en Las Palmas de Gran Canaria

Protesta de auxiliares de enfermería en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Plataforma de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y la Asamblea 7 Islas mantuvieron el viernes una reunión con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, para solicitar la reclasificación de la categoría profesional del colectivo. Según informó Carmen Jiménez, representantes de la Plataforma Estatal Unidos por el C1 en Canarias, el director mostró una actitud positiva y se comprometió a gestionar un encuentro con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en un plazo de dos o tres semanas, para trasladarle las demandas del colectivo.

Según denuncian, los auxiliares de enfermería llevan 19 años clasificados en el grupo C2, una categoría que no refleja la evolución de sus competencias profesionales ni la realidad de sus funciones. Por ello, reclaman su reclasificación al grupo C1, algo que consideran una necesidad estructural para adaptar el sistema sanitario a la realidad actual y mejorar la calidad de los cuidados.

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Esta petición, que también es apoyada por la Asamblea 7 Islas, se basa en criterios de justicia profesional, adecuación normativa y el reconocimiento del trabajo que realizan. Las representantes de la plataforma han señalado que este cambio no solo busca una mejora laboral, sino una transformación del sistema sanitario hacia un modelo más moderno y justo, centrado en los cuidados.

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