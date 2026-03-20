La borrasca Therese azota Canarias con lluvias intensas, viento de hasta 90 km/h y olas de cinco metros hasta el domingo

La borrasca Therese mantiene desde el jueves un episodio de fuerte inestabilidad en Canarias con lluvias intensas, viento muy fuerte y temporal marítimo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio adverso se prolongará al menos hasta el domingo, con especial incidencia en las islas occidentales.

El sistema, nombrado por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, es la 19.ª borrasca de gran impacto de la temporada 2025-2026, el mayor número desde que comenzó el sistema de nombramiento en 2017.

Las precipitaciones pueden ser fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Durante todo el episodio:

Se podrían superar 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

en algunos puntos. Existe riesgo de crecidas de barrancos e inundaciones locales en zonas bajas.

en zonas bajas. También podrían producirse deslizamientos de tierra que afecten a carreteras.

Las lluvias se intensificarán especialmente entre la tarde del viernes y el sábado, cuando la borrasca se sitúe más cerca del archipiélago.

Vientos de hasta 90 km/h y temporal marítimo

El temporal vendrá acompañado de vientos fuertes del suroeste, con:

rachas de 70 a 90 km/h ,

, valores incluso superiores en cumbres, zonas expuestas y canales entre islas.

Estas condiciones pueden provocar:

caída de ramas o árboles

daños en infraestructuras

dificultades en el tráfico marítimo.

En el mar se espera fuerte oleaje, con olas que pueden superar los 4-5 metros, especialmente en costas abiertas al Atlántico.

Islas más afectadas

Las previsiones indican que el impacto será mayor en:

La Palma , con lluvias persistentes y acumulados muy elevados.

, con lluvias persistentes y acumulados muy elevados. Tenerife , especialmente en medianías y cumbres.

, especialmente en medianías y cumbres. Gran Canaria, donde también se esperan precipitaciones intensas.

Las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura) registrarán chubascos más irregulares, aunque con viento fuerte y mala mar.

El domingo el viento comenzará a perder intensidad, aunque todavía podrían registrarse chubascos tormentosos en zonas de interior.

A partir del lunes, la borrasca seguirá debilitándose, aunque persistirá cierta inestabilidad con lluvias más débiles durante los primeros días de la semana.