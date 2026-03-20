Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Borrasca ThereseGala Drag MaspalomasIncidencias en Gran CanariaCabalgata carnaval MaspalomasBorrasca Therese AemetDesaparecido estadounidenseUD Las Palmas
instagramlinkedin

La borrasca Therese mantiene lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles

El episodio deja ya desprendimientos, cortes de suministro y afecciones en barrancos, con previsión de reactivación de la inestabilidad en las próximas horas y durante el fin de semana

El mar invade la avenida de la Playa de Las Canteras por el fuerte oleaje causado por la borrasca Therese.

El mar invade la avenida de la Playa de Las Canteras por el fuerte oleaje causado por la borrasca Therese. / José Pérez Curbelo

María Alfonso Rodríguez

María Alfonso Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

La jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, advirtió este viernes de que el episodio asociado a la borrasca Therese continuará en los próximos días con precipitaciones intensas y persistentes, tras una breve tregua registrada en la tarde de ayer. "En las próximas horas las precipitaciones van a continuar siendo intensas y persistentes", señaló, tras una noche en la que se registraron "fuertes rachas de viento y precipitaciones importantes".

Aunque durante la mañana de este viernes se produjo un nuevo periodo de calma, Román explicó que la inestabilidad volverá a reactivarse a lo largo de la jornada, especialmente en las islas occidentales y en Gran Canaria. Además, alertó de que "se mantiene el riesgo por inundaciones tanto costeras como en barrancos", así como la actividad tormentosa asociada al sistema que afecta al archipiélago.

En cuanto a los efectos ya registrados, la responsable de Emergencias destacó que se han producido inundaciones en distintos puntos, así como incidencias por el incremento de caudales. También se han registrado desprendimientos, con "aproximadamente una quincena" durante la madrugada en Gran Canaria, especialmente en zonas de cumbre y municipios del sur. A esto se suma la situación del suministro eléctrico, con "2.294 personas sin servicio eléctrico" en el momento de la comparecencia.

Noticias relacionadas

Román insistió en que el riesgo se mantendrá durante el fin de semana, pese a una ligera mejoría prevista a partir del domingo. "Permanece este riesgo todavía", indicó, y añadió que la inestabilidad podría prolongarse más allá de esos días, ya que "no se recupera hasta el miércoles de la semana que viene".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Therese golpea Canarias: alerta naranja por lluvias intensas, tormentas y vientos de más de 100 km/h
  2. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  3. La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
  4. La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
  5. La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
  6. Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
  7. La Aemet avisa de lo peor de la borrasca Therese en Canarias y pone fecha al fin del temporal: 300 mm y rachas de 90 km/h
  8. La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote

Cervezas y agua en peligro: la borrasca Therese desestabiliza la carga de un portacontenedores y afecta al comercio de Gran Canaria

Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: "Las previsiones se han cumplido", la Aemet defiende la exactitud de su predicción

Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: "Las previsiones se han cumplido", la Aemet defiende la exactitud de su predicción

"Las previsiones se han cumplido": La Aemet defiende la exactitud de su predicción del paso de la borrasca Therese por Canarias

"Las previsiones se han cumplido": La Aemet defiende la exactitud de su predicción del paso de la borrasca Therese por Canarias

Canarias registra la mayor tasa de despidos

Canarias registra la mayor tasa de despidos

La borrasca Therese mantiene lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles

La borrasca Therese mantiene lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles

Ricardo Esteban, exjefe de la Brigada Canarias: «Nuestro Ejército está por encima de la media en profesionalidad»

Ricardo Esteban, exjefe de la Brigada Canarias: «Nuestro Ejército está por encima de la media en profesionalidad»

¿Se acaba el modelo Ikea?

¿Se acaba el modelo Ikea?

Pestana advierte de la fragilidad del sistema de traslados de menores a partir de 2027

Pestana advierte de la fragilidad del sistema de traslados de menores a partir de 2027
Tracking Pixel Contents