La borrasca Therese mantiene lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Canarias hasta el miércoles
El episodio deja ya desprendimientos, cortes de suministro y afecciones en barrancos, con previsión de reactivación de la inestabilidad en las próximas horas y durante el fin de semana
La jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, advirtió este viernes de que el episodio asociado a la borrasca Therese continuará en los próximos días con precipitaciones intensas y persistentes, tras una breve tregua registrada en la tarde de ayer. "En las próximas horas las precipitaciones van a continuar siendo intensas y persistentes", señaló, tras una noche en la que se registraron "fuertes rachas de viento y precipitaciones importantes".
Aunque durante la mañana de este viernes se produjo un nuevo periodo de calma, Román explicó que la inestabilidad volverá a reactivarse a lo largo de la jornada, especialmente en las islas occidentales y en Gran Canaria. Además, alertó de que "se mantiene el riesgo por inundaciones tanto costeras como en barrancos", así como la actividad tormentosa asociada al sistema que afecta al archipiélago.
En cuanto a los efectos ya registrados, la responsable de Emergencias destacó que se han producido inundaciones en distintos puntos, así como incidencias por el incremento de caudales. También se han registrado desprendimientos, con "aproximadamente una quincena" durante la madrugada en Gran Canaria, especialmente en zonas de cumbre y municipios del sur. A esto se suma la situación del suministro eléctrico, con "2.294 personas sin servicio eléctrico" en el momento de la comparecencia.
Román insistió en que el riesgo se mantendrá durante el fin de semana, pese a una ligera mejoría prevista a partir del domingo. "Permanece este riesgo todavía", indicó, y añadió que la inestabilidad podría prolongarse más allá de esos días, ya que "no se recupera hasta el miércoles de la semana que viene".
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