Canarias, Euskadi y Castilla-La Mancha piden a Sanidad una mediación independiente para desbloquear la huelga médica

Los consejeros de Sanidad de Canarias, Euskadi y Castilla-La Mancha han solicitado al Ministerio de Sanidad la creación de una figura de mediación independiente que facilite el diálogo con el comité de huelga médica y permita avanzar hacia una solución al conflicto estatal por el Estatuto Marco.

En una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García, los responsables autonómicos, Esther Monzón, Alberto Martínez y Jesús Fernández, plantean la necesidad de incorporar un interlocutor neutral que contribuya a generar un clima de confianza entre las partes y favorezca una negociación constructiva.

El objetivo de esta mediación sería abrir un nuevo canal de entendimiento que permita encauzar el conflicto sin prolongar sus efectos sobre la atención sanitaria y los sistemas autonómicos, actualmente sometidos a una presión creciente.

Como propuesta, los consejeros apuntan a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como posible entidad mediadora, destacando su independencia y su compromiso con el interés general, aunque subrayan que la decisión final corresponde al ámbito estatal.

Preocupación por el impacto asistencial

Los responsables autonómicos advierten de que, aunque se trata de un conflicto de carácter estatal, sus consecuencias están teniendo un impacto directo en los servicios de salud de las comunidades autónomas y en la atención a los pacientes.

En este sentido, alertan de una creciente tensión asistencial derivada de la falta de avances en las negociaciones entre el Ministerio y el colectivo médico, lo que consideran una situación que requiere una respuesta urgente.

Por ello, insisten en la necesidad de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación que permita desbloquear el conflicto y garantizar la continuidad y calidad del servicio sanitario.

Finalmente, los consejeros trasladan su disposición a colaborar con el Ministerio de Sanidad en la búsqueda de una solución dialogada que beneficie tanto a los profesionales como a la ciudadanía.