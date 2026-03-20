Canarias quiere recuperar a los 'nietos' de la emigración

Canarias activa las alarmas sobre su propia memoria emigrante. La fractura ya está identificada: miles de jóvenes con vínculo familiar y emocional con el Archipiélago no encuentran hoy espacios donde expresar esa pertenencia. Los 'nietos de la diáspora' se sienten lejos de las formas tradicionales de relación con las Islas con las que durante décadas se sostuvo la comunidad canaria en el exterior.

Ese es el diagnóstico que ha llevado al director general de Emigración, José Téllez, a activar un proyecto para rastrear las causas del desapego juvenil y buscar una fórmula de reconexión antes de que se rompa definitivamente el puente con una parte clave de la diáspora canaria. Hasta el momento, ya se han inscrito 70 jóvenes en este "proceso de escucha activa" y se espera llegar al centenar en la semana que falta para cerrar la inscripción.

"Queremos conocer su problemática y sus ideas, que no son ni las de sus padres ni abuelos, y vincularlos al arraigo con la tierra de sus antepasados, pues ya son más del propio país en el que nacieron que de Canarias", afirma Téllez.

Varios jóvenes miran sus teléfonos móviles. / E.D L.P.

Reconectar

El plan es, por tanto, intentar reconectar con los jóvenes descendientes de canarios que viven fuera de las Islas, después de constatar que las entidades históricas en América y Europa envejecen, se vacían de relevo y dejan de resultar atractivas para una generación que reivindica sus raíces, pero ya no se siente llamada por las viejas estructuras.

Téllez insiste en que este programa permitirá suplir una carencia que existe en el Gobierno regional: "no tenemos un mapa claro sobre lo que esperan las nuevas generaciones, tanto en América como en Europa".

"Hemos sido un pueblo emigrante y ahora tenemos que interrelacionarnos con nuestros descendientes, para que el apego a la territorialidad y la identidad como pueblo la canariedad, no se pierda", insiste.

Entender el distanciamiento

La iniciativa, promovida a partir de una propuesta de la Fundación Canaria Imagine 2050, pone el foco en jóvenes de entre 18 y 35 años descendientes de canarios residentes en Venezuela, Argentina, Uruguay y varios países europeos. La intención no es solo medir el distanciamiento, sino entender por qué se ha producido y cómo revertirlo.

El Ejecutivo autonómico asume que la canariedad exterior ya no puede sostenerse solo en las herramientas del pasado y en planes de ayudas sociosanitarias o subvenciones para reconstruir y sostener los 52 hogares canarios repartidos por el mundo.

Los jóvenes piden otros códigos, otros lenguajes y otras formas de participación porque no encuentran en muchas entidades actuales ni representación, ni dinamismo, ni un lugar propio.

Clavijo en un acto electoral de CC en Venezuela en 2023. / E.D. / L.P.

Ley de la Canariedad en el Exterior

Con este trabajo, el Gobierno quiere obtener un diagnóstico completo sobre la juventud canaria en el exterior, dibujar escenarios de futuro sobre su relación con las Islas y definir una estrategia capaz de reanimar unas estructuras asociativas que, sin relevo, corren el riesgo de quedarse como una memoria sin continuidad.

"Con ese trabajo y el análisis de lo que nos cuenten, en julio ta podremos incluso diseñar medidas concretas que incluir en la la futura Ley de la Canariedad en el Exterior, cuyo borrador ya aprobó el Consejo de Gobierno y que sustituirá a la legislación de 1986 que, tras cuatro décadas en vigor, ha quedado desfasada", afirma el director general.

Bailarines herreños en un centro canario de Venezuela. / E.D. / L.P.

Vínculo 'versus' desmemoria

Téllez insiste en que la presencia de los hogares canarios ha sido muy importante para las comunidades isleñas de cada país de acogida, ya no únicamente por el apoyo económico o las posibilidades de acceder a programas educativos y de formación sino porque significaron mantener pese a la distancia la cercanía con las tradiciones propias de las Islas con las de su nueva región, en un intercambio cultural que ha desaparecido en las generaciones más jóvenes.

Por lo tanto, considera que lo que está en juego no es solo la supervivencia de las asociaciones canarias repartidas por el mundo, sino si "Canarias será capaz de conservar el vínculo con la generación llamada a heredar su identidad fuera del Archipiélago" o si, por el contrario, asistirá en silencio a la desconexión con sus propios descendientes allende los mares.