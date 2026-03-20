Dimite el gerente de Atención Primaria de Tenerife: el séptimo cese de la sanidad canaria en menos de tres años

El Gerente de Atención Primaria de Tenerife, Jesús Domingo Delgado Santana, ha presentado su cese a petición propia tras tres años ostentando este puesto de gestión. En este sentido, el director del Servicio Canario de la Salud ha decretado también su reemplazo temporal por la que ahora hasta ahora era la Directora de Gestión, Victoria Eugenia Llanera, a la espera de un nombre definitivo para ocupar el puesto hasta, al menos, el próximo año.

A lo largo de su trayectoria profesional, Delgado ha ocupado diferentes cargos dentro del SCS destacando como director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria hasta 2019. También fue director de la Zona Básica de Salud de Añaza, Arico y Barranco Grande. De hecho, su nombre fue uno de los que se encontraban en las quinielas para dirigir la Consejería de Sanidad en este periodo.

Tres años de dimisiones

Se trata de la séptima dimisión o cese a petición propia que se produce en la sanidad canaria en esta legislatura. La primera ocurrió en a finales de 2024 con la dimisión de la polémica Gemma Torres, hasta entonces directora del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). Su cese se produjo después de que saliera a la luz que había mentido en su currículum.

Precisamente en el banco de sangre también se produjo otra de las dimisiones, la de Iván Santiago Falcón, que dimitió tras apenas diez meses en el cargo y una gestión emborronada por la grave crisis laboral y social que atravesaba la entidad tras su integración en el SCS.

La tercera de las dimisiones fue la del director del SCS, Carlos Gustavo Díaz, el verano pasado. Una dimisión que se suplió con Adasat Goya, hasta entonces gerente del Hospital Universitario de Canarias y que obligó a cambiar varias piezas del tablero sanitario tinerfeño, incluyendo dos gerencias de los hospitales.

De hecho, además de los cambios provocados por la promoción de Goya hacia la dirección del SCS, el terremoto también afectó a Roberto Gómez Pescoso, hasta entonces gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, quien estuvo al frente de la dirección durante dos años.

En este tiempo también han dimitido los directores de enfermería y gestión del HUC.

Currículum de Delgado

Jesús Delgado es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna (ULL) y cuenta con dos másteres: uno Interuniversitario en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria por la ULL y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otro Universitario de Administración Sanitaria (MUAS5) por la UNED. También cuenta con la Certificación del Ministerio de Sanidad y Consumo de acreditación y con un Diploma Superior en Dirección y Gestión Sanitaria por la ESSSCAN.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como médico de familia en los centros de salud de Mulaga, Arona- Vilaflor, Arona Costa II y Finca España, donde tiene su plaza como personal estatutario del SCS y ha trabajdo como médico de Urgencias en el centro de salud de La Orotava.

Delgado ha ejercido, además, como docente en cursos centrados en materias sanitarias sobre Dermatología, reanimación cardiopulmonar y educación en Diabetes y ha elaborado contenidos para el Curso Superior en Dirección y Gestión de los Servicios Sanitarios en las ediciones de los años 2018 y 2019. También cuenta con una amplia formación complementaria realizando cursos sobre diferentes temáticas sanitarias como tabaquismo, electrocardiografía, asma, atención a personas mayores, violencia de género, innovación sanitaria y gestión de proyectos, entre otros muchos.

Por último, ha participado en múltiples proyectos de gestión y cuenta con una amplia producción científica con publicaciones en libros y revistas y trabajos científicos presentados en congresos médicos.