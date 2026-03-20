Directo | El paso de la borrasca Therese por Canarias: última hora de avisos por lluvia, viento y oleaje

Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval del sur

Gran Canaria se prepara para la borrasca de alto impacto Therese. De momento, las consecuencias han sido escasas, con algunos cierres de carreteras, barrancos que vuelven a correr, y afecciones en inmuebles y calles situadas en primer línea de mar. Eso sí, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aplazado la cabalgata del carnaval prevista para este fin de semana, trasladando su celebración al próximo sábado, 28 de marzo. Al igual que Agaete, que ha paralizado toda su programación.

El Cabildo ha cancelado sus actividades, como medida preventiva para reducir los desplazamientos que no sean indispensables. En materia de carreteras, ha bloqueado el acceso a Tirma y al Mirador del Andén Verde (GC-200), y de noche también la vía insular GC-210, entre Tejeda y Artenara. A su vez, en la tarde de ayer se llevó a cabo un cierre temporal por oleaje del ramal de la GC-2 de acceso al Lloret, junto al Auditorio Alfredo Kraus y Las Arenas. También se han suspendido los trabajos de asfaltado en la GC-3 (Las Palmas-Arucas) y además el Consejo Insular de Aguas recuerda la prohibición de aparcar en los cauces públicos y su tránsito en caso de lluvias intensas. Más información