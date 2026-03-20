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Directo | El paso de la borrasca Therese por Canarias: última hora de avisos por lluvia, viento y oleaje
Sigue aquí la última hora sobre incidencias, estado de vuelos, cierre de carreteras, cancelación de eventos y avance del frente
La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos.
El Archipiélago tiene avisos activos del Gobierno de Canarias desde este miércoles, 18 de marzo, por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje.
Bruno Betancor
Aviso naranja en cuatro islas por fenómenos costeros, lluvias y tormentas este viernes y sábado
Nueva acgtualización de avisos de la Aemet para este viernes y sábado:
Diego R. Moreno
Así ha golpeado la borrasca Therese a Canarias: viento, incidencias y lluvias en varias islas
El Gobierno de Canarias contabiliza 115 incidencias debido al temporal, principalmente en Tenerife, mientras que la Aemet prevé que la borrasca se intensifique con tormentas y granizo durante la noche. Más información
Nueva incidencia por la borasca Therese en Gran Canaria. Cae un árbol este viernes en la carretera GC-21, a la altura del kilómetro 17, antes de llegar a Valleseco, y bloquea el paso de los vehículos.
Bruno Betancor
Así ha golpeado la borrasca Therese a Canarias: viento, incidencias y lluvias en varias islas
El Gobierno de Canarias contabiliza 115 incidencias debido al temporal, principalmente en Tenerife, mientras que la Aemet prevé que la borrasca se intensifique con tormentas y granizo durante la noche
La borrasca Therese obliga a suspender toda la jornada de fútbol de este viernes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha acordado este mediodía ampliar la activación del Protocolo de Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) y suspender toda la actividad federativa también durante la jornada del viernes, como consecuencia de la situación de alerta por vientos y lluvias declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Gáldar amplía la suspensión de actividades y cancela la Feria del Queso ante la persistencia de la alerta meteorológica por 'Therese'
El Ayuntamiento de Gáldar informa de la actualización del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la evolución de la alerta por fenómenos meteorológicos adversos decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. La borrasca 'Therese' continúa afectando a Gran Canaria con lluvias intensas, vientos fuertes y riesgo de inundaciones, un escenario que se mantendrá activo según los avisos oficiales, hasta el próximo domingo.
El Rallye Villa de Santa Brígida se mantiene expectante a una jornada para su inicio
La prueba que organiza DGJ Sport Team no ha recibido órdenes de aplazamiento o cancelación y mantiene el grueso de su programa para las jornadas de viernes y sábado. Lo que sí ha anulado son las verificaciones administrativas opcionales previstas para la tarde de este jueves 19 de marzo, así como la ceremonia de salida de mañana viernes
Javier Bolaños
Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval del sur
Gran Canaria se prepara para la borrasca de alto impacto Therese. De momento, las consecuencias han sido escasas, con algunos cierres de carreteras, barrancos que vuelven a correr, y afecciones en inmuebles y calles situadas en primer línea de mar. Eso sí, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aplazado la cabalgata del carnaval prevista para este fin de semana, trasladando su celebración al próximo sábado, 28 de marzo. Al igual que Agaete, que ha paralizado toda su programación.
El Cabildo ha cancelado sus actividades, como medida preventiva para reducir los desplazamientos que no sean indispensables. En materia de carreteras, ha bloqueado el acceso a Tirma y al Mirador del Andén Verde (GC-200), y de noche también la vía insular GC-210, entre Tejeda y Artenara. A su vez, en la tarde de ayer se llevó a cabo un cierre temporal por oleaje del ramal de la GC-2 de acceso al Lloret, junto al Auditorio Alfredo Kraus y Las Arenas. También se han suspendido los trabajos de asfaltado en la GC-3 (Las Palmas-Arucas) y además el Consejo Insular de Aguas recuerda la prohibición de aparcar en los cauces públicos y su tránsito en caso de lluvias intensas. Más información
La Provincia
Las imágenes de la borrasca Therese a su paso por Gran Canaria: lluvia, oleaje y principales incidencias
El impacto de la borrasca Therese a su paso por Gran Canaria.
María Alfonso Rodríguez
Turistas y paseantes relativizan los efectos de la borrasca Therese en la Playa de Las Canteras
La borrasca Therese azotó este jueves la Playa de Las Canteras con fuerza en el mar y relativa calma en la avenida. Mientras el oleaje obligaba a izar la bandera roja en toda la playa y vaciaba el agua de bañistas y surfistas, terrazas llenas, paseantes y turistas dibujaban una estampa de aparente normalidad.
En la zona de La Cícer, el temporal se hacía más evidente. El mar, tricolor entre verdes, marrones y tonos oscuros por la arena en suspensión, rompía con violencia. No había surfistas y las olas golpeaban con fiereza el litoral. Incluso el acceso al entorno del centro comercial Las Arenas por la vía norte permanecía cerrado. Más información
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