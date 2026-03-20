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Directo | El paso de la borrasca Therese por Canarias: última hora de avisos por lluvia, viento y oleaje

Sigue aquí la última hora sobre incidencias, estado de vuelos, cierre de carreteras, cancelación de eventos y avance del frente

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos.

El Archipiélago tiene avisos activos del Gobierno de Canarias desde este miércoles, 18 de marzo, por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje.

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Evolución de la borrasca Therese en directo: Canarias bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal

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