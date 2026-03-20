Educación mantiene sin incidencias reseñables las clases telemáticas en toda Canarias durante el inicio de la jornada del viernes

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, informa del balance del inicio de la jornada lectiva de este viernes en Canarias, marcada por la suspensión de la actividad presencial en todo el archipiélago debido al paso de la borrasca Therese.

En cuanto a la actividad lectiva no presencial, la jornada se está desarrollando con normalidad en todas las islas, sin incidencias reseñables en las conexiones telemáticas. El sistema ha respondido de forma adecuada pese a la incorporación simultánea de todo el archipiélago a esta modalidad, lo que ha garantizado el seguimiento de la actividad educativa por parte del alumnado y el profesorado.

Esta situación se produce tras las medidas adoptadas por la Consejería ante los episodios meteorológicos adversos, que llevaron a implantar la modalidad no presencial durante la jornada del jueves en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, así como en Gran Canaria en los turnos de tarde y noche, extendiéndose durante este viernes a la totalidad del archipiélago.

Así, en un contexto marcado por las condiciones meteorológicas adversas y por la recomendación de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, de evitar desplazamientos, los recursos digitales habilitados han permitido dar continuidad al servicio educativo.

Infraestructuras

En lo relativo a las infraestructuras educativas, pese a que no se podrá disponer de un balance completo hasta el próximo lunes cuando los centros educativos retomen la actividad presencial, se han registrado por el momento cinco incidencias en el archipiélago durante el día de hoy.

Entre ellas, se encuentran el desplazamiento de aparatos de aire acondicionado en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria debido al viento; la caída de un árbol en la entrada del CEIP Rafael Gómez Santos, en el municipio grancanario de la Vega de San Mateo, así como filtraciones producidas por las lluvias en los CEIP Los Llanetes, en Valsequillo, y en el Taibique, en el El Pinar de El Hierro.

Estos tres incidentes se incorporan al ya comunicado durante la jornada de este jueves en el IES Cruz Santa, en Los Realejos, Tenerife, donde fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para asegurar el techado del pabellón escolar.