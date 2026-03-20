El Gobierno de Canarias pide a la población cautela ante el empeoramiento meteorológico por la cercanía de ‘Therese’

El descenso de la borrasca Therese hacia el Archipiélago continuará durante este fin de semana con un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las islas. Therese pasará de oeste a este con una intensificación gradual con el paso de varios frentes que afectarán a todas las islas, aunque en menor medida a Fuerteventura y Lanzarote. Comenzará en las próximas horas en las islas más occidentales llegando el segundo frente a las islas centrales a última hora de hoy y durante la madrugada de mañana sábado. Se esperan nuevos núcleos más aislados de inestabilidad que afectarán sobre todo a La Palma, a Tenerife y a Gran Canaria a lo largo de la tarde del sábado, en que la borrasca fría parece ir perdiendo fuerza, poco a poco. Todo el fin de semana se mantendrá una actividad de chubascos dispersos, a medida que la borrasca vaya perdiendo fuerza.

El paso de los frentes irá acompañado por importantes rachas de viento del oeste al suroeste, que alcanzarán y superarán los 90 kilómetros por hora, e incluso los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en las cumbres y medianías del este de La Palma, noreste de Tenerife y Gran Canaria. De cara al sábado, en Tenerife las rachas fuertes, de más de 90 kilómetros por hora, afectarán también a las cumbres de la dorsal noroeste, así como a las medianías de las bandas del sur de la isla; y en Gran Canaria se extenderán esas rachas intensas en zonas bajas de la vertiente este.

El temporal costero continúa con mar combinada del noroeste, con olas de cuatro a cinco metros de altura, lo que significa que pueden esperarse olas aisladas de hasta el doble de esa altura, y mareas vivas equinocciales, muy largas. La mar combinada afectará a costas que normalmente están a resguardo de la dirección dominante del oleaje, y pudiendo afectar a las comunicaciones marítimas.

Las condiciones del mar tienden a mejorar ya desde hoy, viernes, comenzando la mejoría por las islas orientales y progresando hacia el oeste. En todos los casos, se mantiene un oleaje de al menos 2,5 metros de altura significativa, hasta el domingo, en que se prevé una mejoría generalizada de la situación marítima.

En su desplazamiento hacia el sur, y a medida que vaya acercándose a las islas, la baja irá debilitándose, de forma paulatina. No será hasta el comienzo de la semana que viene cuando se vuelva a reestablecer la estabilidad meteorológica en las islas.

Por ello, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualiza la alerta por fenómenos costeros en toda Canarias y la alerta por viento en todo el archipiélago.

Además, se actualiza la prealerta por nevadas afectando solo a Tenerife a partir de los 2.000 metros de altitud hoy y hasta los 2.200 a partir de mañana. En cuanto a la alerta por lluvias se actualiza pasando a prealerta en Fuerteventura y Lanzarote y se mantiene la prealerta por tormentas. A esto se añade la prealerta del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA) por riesgo de inundaciones y el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) en prealerta por riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria.

Recomendaciones de autoprotección

El Gobierno de Canarias pide a la población que no se confíe y cumpla con las recomendaciones de autoprotección para evitar situaciones de riesgo y accidentes. Ante el empeoramiento del estado del mar, en las próximas horas, no se debe transitar por zonas de escolleras, muelles y paseos donde rompan las olas, se debe respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades. En lo relativo al intenso viento, se deben retirar cualquier objeto, como macetas, que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Se recomienda evitar los desplazamientos por carretera, sobre todo por vías secundarias y del interior, ante el riesgo de pequeños desprendimientos de piedras y ramas. Abstenerse de subir a lugar altos y expuestos al viento, sin las medidas de protección adecuadas.

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Ante la previsión de lluvias, que pueden ser puntualmente fuertes y persistentes, se pide a la población que cierre y asegure las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación. Si la tormenta le sorprende conduciendo se debe disminuir la velocidad. No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, es de vital importancia alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.