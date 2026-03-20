Así ha golpeado la borrasca Therese a Canarias: viento, incidencias y lluvias en varias islas

La borrasca Therese ha comenzado a dejar sentir sus efectos en el archipiélago canario durante este jueves, 19 de marzo, con viento fuerte, descenso acusado de temperaturas en zonas altas y precipitaciones repartidas por varias islas. Aunque las lluvias han sido en general moderadas, el temporal ya ha provocado más de un centenar de incidencias, cancelaciones de vuelos y diversas medidas preventivas en diferentes municipios.

Según el recuento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias, el episodio meteorológico ha generado 115 incidencias, la gran mayoría en Tenerife y vinculadas sobre todo a rachas intensas de viento que han provocado caídas de objetos, desprendimientos leves o actuaciones preventivas.

La situación, sin embargo, podría complicarse durante las próximas horas, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial en el que advierte de que la borrasca podría intensificarse durante la noche con chubascos acompañados de tormentas, granizo pequeño y precipitaciones localmente fuertes o persistentes en algunas zonas del archipiélago.

Paso de la borrasca Therese por Gran Canaria (19/03/26) / Andrés Cruz / José Pérez Curbelo

Lluvias repartidas por las islas: Gran Canaria registra los mayores acumulados

Las precipitaciones han sido en general moderadas, aunque repartidas por buena parte del archipiélago. En Gran Canaria se han registrado algunos de los acumulados más destacados, con 27,8 milímetros en Mogán, 27,6 en San Bartolomé de Tirajana, 16,6 en la Vega de San Mateo y 10,2 en Artenara, mientras que en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, el registro apenas ha alcanzado 0,6 milímetros.

En La Palma, la lluvia también ha sido notable en algunos puntos de la isla. En Breña Baja se han acumulado 52,1 milímetros, en Mazo 37,6 y en Puntagorda 24,1, mientras que en Santa Cruz de La Palma el registro se ha quedado en 4,5 milímetros.

En La Gomera, los acumulados más destacados se han registrado en Hermigua, con 18 milímetros, y en Vallehermoso, con 16,8, mientras que en Alajeró se han recogido 6,2 milímetros.

En el resto del archipiélago las precipitaciones han sido más discretas. En Tenerife se han medido 7 milímetros en Vilaflor, 6,2 en Adeje y 5,9 en San Cristóbal de La Laguna, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura los registros se han movido entre 1 y 9 milímetros, con 9,2 en El Cotillo como acumulado más destacado en las islas orientales.

En el conjunto de las islas occidentales, La Palma y La Gomera han sido también algunos de los territorios donde la borrasca ha dejado acumulados más relevantes.

Mala mar esta tarde en Puerto de la Cruz vista desde San Telmo. / Arturo Jiménez

Frío intenso en las cumbres: temperaturas bajo cero

Uno de los efectos más llamativos de la borrasca ha sido el descenso acusado de las temperaturas en las zonas más altas de Canarias. En el observatorio de Izaña, en Tenerife, el termómetro cayó hasta los -4,5 grados, mientras que en las Cañadas del Teide se registraron -2,8 ºC durante la madrugada. También en La Palma se han alcanzado valores claramente invernales, con -3,2 ºC en el Roque de los Muchachos, una de las temperaturas más bajas registradas en el archipiélago en lo que va de jornada.

El frío también se ha dejado notar en otras zonas de medianías. En San Mateo, en Gran Canaria, la mínima descendió hasta 1,6 ºC, mientras que en el Alto Igualero, en La Gomera, el termómetro marcó 2,4 ºC, valores muy cercanos al punto de congelación.

Paso de la borrasca Therese por Gran Canaria (19/03/26) / Andrés Cruz / José Pérez Curbelo

Rachas de viento superiores a los 90 km/h

El viento ha sido otro de los fenómenos más destacados del episodio meteorológico. Las rachas más intensas se han concentrado principalmente en zonas altas y expuestas del archipiélago. En el observatorio de Izaña, en Tenerife, se alcanzaron 91 kilómetros por hora, mientras que en Alto Igualero, en La Gomera, las rachas llegaron a 86 km/h.

En Gran Canaria, el viento también sopló con fuerza en la zona de cumbre, donde en Cruz de Tejeda se registraron 74 km/h, mientras que en Arico, en Tenerife, las rachas alcanzaron 72 km/h. En Sabinosa, en El Hierro, el viento llegó a soplar con 68 kilómetros por hora, dentro del escenario previsto por los avisos meteorológicos.

Cancelaciones y desvíos en los aeropuertos canarios

El temporal también ha tenido impacto en el tráfico aéreo del archipiélago. Según los datos facilitados por Aena, la borrasca ha provocado once cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de La Palma, la mayoría correspondientes a conexiones interinsulares. En concreto, se han cancelado siete operaciones procedentes de Tenerife Norte, tres desde Gran Canaria y otra desde Tenerife Sur, lo que ha obligado a reprogramar parte de las conexiones previstas durante la jornada.

El mar en mal estado en Garachico este jueves. / Arturo Jiménez

Además, las condiciones meteorológicas han obligado a desviar varios vuelos. Un avión procedente de Múnich con destino Gran Canaria tuvo que aterrizar finalmente en Fuerteventura, mientras que otro vuelo con destino El Hierro, que había salido de Tenerife Norte, se vio obligado a regresar al aeropuerto de origen ante las dificultades para completar la aproximación. También se registraron dos desvíos en Lanzarote, donde vuelos procedentes de Sevilla y Leeds, en el Reino Unido, acabaron siendo redirigidos igualmente a Fuerteventura.

Cierres preventivos y medidas ante el temporal

El episodio meteorológico también ha obligado a adoptar medidas preventivas en varios puntos del archipiélago, especialmente en zonas costeras expuestas al oleaje.

La avenida de Las Canteras ayer salpicada de piedras y agua por el fuerte oleaje. / José Pérez Curbelo

En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se ha levantado un muro de arena en la playa de Las Canteras, una actuación habitual cuando se prevén temporales marítimos con posibilidad de que el mar alcance el paseo. En Tenerife, las autoridades locales han procedido al cierre de la avenida marítima de Garachico al tráfico ligero, mientras que en San Juan de la Rambla se ha restringido el paso por la avenida de Las Aguas ante el riesgo de subida del nivel del mar y fuerte oleaje.

A estas medidas se suma la suspensión de la actividad lectiva en centros educativos y universidades, así como la cancelación de numerosas actividades deportivas y culturales al aire libre, una decisión adoptada como medida preventiva ante el empeoramiento previsto del temporal.