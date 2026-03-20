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Mes de la mujer: incontinencia urinaria femenina

La normalización de la incontinencia urinaria en la mujer es un sesgo de género en salud

Mes de la mujer: incontinencia urinaria femenina

Mes de la mujer: incontinencia urinaria femenina

Renata Domingo

La incontinencia urinaria es una alteración que afecta tanto a mujeres como a hombres, pero en ellas se normaliza como una consecuencia “natural” del envejecimiento, los cambios hormonales o la maternidad. La evidencia científica, sin embargo, señala unas cifras de prevalencia destacables en mujeres jóvenes o que nunca han tenido partos. 

Muchas mujeres evitan consultar por vergüenza, por el estigma asociado o porque creen que la pérdida de orina es normal e inevitable, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento oportuno. No abordar la incontinencia urinaria puede provocar limitaciones en la actividad diaria y suele tener consecuencias físicas, sociales y emocionales.

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Reconocer la incontinencia urinaria femenina como un problema de salud relevante, con impacto clínico, psicológico y social, es un paso esencial hacia unos cuidados de salud más justos, más equitativos y de mayor calidad.

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