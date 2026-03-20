Multas de 200 por no respetar la señal R-308 al estacionar: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes se encargan de que los conductores respeten la normativa establecida y, con ello, puede aumentar la seguridad vial y reducirse la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España.

Muchos conductores no conocen la normativa, especialmente sobre estacionamiento en vados. Tráfico recuerda que los vados son espacios reservados para la entrada y salido de vehículos de garajes o inmuebles privados. Sin embargo, estos accesos no siempre cuneta con señalización, pero su obstrucción puede acarrear graves sanciones económicas. Además, este tipo de estacionamiento no solo obstaculizar la circulación de los vehículos, sino también influye al paso de los peatones y a la seguridad de la zona.

¿Qué dice el Reglamento General de Circulación?

Según el artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación explica que "se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación". Además, el estacionamiento debe realizarse de tal manera que no "se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente".

¿Me pueden multar por aparcar en mi propio vado?

Incumplir esta normativa se considera una infracción grave, por lo que está sancionado con 200 euros, independientemente de si el vehículo estacionado pertenece al propietario del vado o no. Entonces, aunque sea el dueño del vado, si estacionas el vehículo de manera incorrecta también recibirás una multas.

Sin embargo, no es la única sanción a la que se pueden enfrentar. Colocar una palca de vado falsa es una práctica ilegal que puede acarrear graves sanciones económicas que oscilan entre 501 y 901 euros, dependiendo de la normativa municipal.

La DGT lo deja claro: un vado pintado sin placa oficial no tiene validez / neomotor

Recomendaciones

Las autoridades aconsejan a los propietarios de vehículos estar atentos a las señales de vado que establecen los límites de estacionamientos. Además, la DGT, deja claro aunque no haya señales visibles, los conductores deben respetar los garajes y no obstruir la libre entrada y salida.

Conocer y respetar la normativa no solo evita sanciones económicas, sino que también ayuda a realizar conductas responsables al volante y garantiza la seguridad vial tanto para el resto de conductores como para los peatones.