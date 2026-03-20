Educación convoca oposiciones para maestros en Canarias: 686 plazas y un 10% reservadas a personas con discapacidad

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, ha publicado el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, cuyo plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, prevista para mediados de la próxima semana.

El número de plazas asciende a 686, distribuidas entre las especialidades de Educación Infantil (110), lenguas extranjeras de Inglés (91) y Francés (23), Educación Física (65), Música (37), Pedagogía Terapéutica (120), Audición y Lenguaje (25) y Educación Primaria (215), correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024, de las cuales un diez por ciento se reserva para el turno de personas con discapacidad.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, explicó que la Consejería "ha introducido mejoras importantes en la organización del proceso para facilitar la asistencia, como la celebración del acto de presentación en todas las islas". En este sentido, añadió que "también incorporan una nueva estructura de la prueba escrita, que se desarrollará en dos partes en la misma jornada, con el objetivo de hacer el proceso más claro y ordenado para las personas aspirantes".

Desarrollo de la prueba

Este acto, de carácter obligatorio, incluirá la entrega de la programación didáctica y la comunicación de las instrucciones para el desarrollo de las pruebas. Asimismo, la prueba escrita se desarrollará en dos momentos en la misma jornada: en horario de mañana se realizará el desarrollo del tema y, en horario de tarde, el supuesto práctico, que será leído posteriormente en llamamiento individual ante el tribunal. Las personas participantes podrán concurrir a una especialidad y solicitar su incorporación a listas de empleo en otra de las especialidades convocadas.

Este procedimiento selectivo se suma a las convocatorias ya publicadas para distintas especialidades de formación profesional de Secundaria, de Artes Plásticas y Diseño, de Sectores Singulares de Formación Profesional, así como a las del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a la que se añade la preparación de la convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. La Consejería trabaja para que todas ellas se desarrollen a lo largo de este año.