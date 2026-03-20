El precio de los combustibles en Canarias sube un 15% tras el conflicto en Irán

Como la espuma. Así está subiendo el precio de los combustibles en los surtidores de las estaciones de servicio del Archipiélago. Han pasado tres semanas desde que se inició el conflicto en Irán y el coste de los carburantes en las Islas ha subido ya un 15%. Un porcentaje que se traduce en 17 céntimos extra en el caso de la gasolina Sin Plomo 95 y 21 céntimos por litro si lo que se reposta es un vehículo diésel. Una escalada que aunque pueda recordar a la que se produjo en estas mismas semanas de 2022, debido a la guerra en Ucrania, lo cierto es que está siendo bastante más rápida.

Un incremento vertiginoso que ya ha obligado a las administraciones a tomar medidas para aligerar lo que esta subida representa para el bolsillo de los ciudadanos. Pero a diferencia de las de aquel momento –cuando se aplicó un descuento de 20 céntimos por litro de forma indiscriminada para todos los conductores– las medidas que fueron anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaban dirigidas exclusivamente a los colectivos más vulnerables y los grandes consumidores de combustible. Además de rebajar el IVA –una medida que no afecta a Canarias porque aplica un tributo propio– el Ejecutivo central descontará 20 céntimos por litro a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

La subida de la gasolina y el gasóleo fue casi inmediata después de que el pasado 27 de febrero Estados Unidos (EEUU) e Israel atacasen al régimen iraní y desencadenaran un conflicto de incierta duración y consecuencias. Pero lo que se da por cierto es que el incremento del precio de los carburantes –provocado por la inestabilidad en una zona que produce el 20% del petróleo del mundo– será solo el primer golpe para las economías de las familias canarias. Como ya ocurriera en la anterior crisis inflacionista, primero sube la gasolina, después la electricidad, y luego el alza de precios se traslada al resto de productos y servicios.

Subida inmediata

En esta ocasión, la subida del precio de los carburantes ha sido tan inmediata en las gasolineras de las Islas, que el Consejo Canario de Defensa de la Competencia ha iniciado una investigación para comprobar si se han conculcado los derechos de los consumidores. Lo que es evidente es que los conductores se han encontrado con incrementos notables en un corto periodo de tiempo y que han ido a más con el paso de las semanas.

En esta tercera semana de guerra, el aumento respecto a antes del conflicto alcanza ya el 15%. Pero, ¿esto cómo se traduce al bolsillo de los canarios? Pues llenar el tanque sale ahora bastante más caro que antes. Repostar por completo el depósito de un vehículo medio –de unos 50 litros– costaba a finales de febrero en Canarias 58,5 euros, si se repostaba con gasolina Sin Plomo 95. Quienes hayan hecho esta misma operación en los últimos días habrán tenido que desembolsar 66 euros. O lo que es lo mismo, pagar ocho euros de más.

Si lo que se quiere repostar es un vehículo diésel el incremento ha sido todavía mayor. Como ya ocurrió durante la anterior crisis inflacionaria, el gasoil es lo que más ha subido. De media en el Archipiélago el litro cuesta 1,39 euros y llenar el depósito de un coche particular medio se ha encarecido diez euros, si antes costaba 59 ahora casi 70.

Transporte

Pero, sin duda, los que más están notando estos importantes incrementos son los transportistas, para quienes el combustible supone uno de los mayores costes que tienen que afrontar en su actividad. Y a los que les resulta, en un primer momento, difícil repercutir estas alzas al tener ya los contratos firmados. Llenar el tanque de un camión grande –de entre 300 y 1.000 litros-, cuesta como mínimo 60 euros más. Si se quiere llenar el depósito de los más grandes la diferencia puede alcanzar los 210 euros. Una cantidad que se aplica por cada tanque lleno, por lo que la diferencia al cabo de una semana o un mes cuando tu trabajo consiste en realizar kilómetros, puede ser muy, muy, importante.

Por eso, los transportistas aplaudieron las medidas aprobadas por el Gobierno central, aunque también señalaron que en lo referido a las rebajas fiscales, Canarias necesita medidas compensatorias que ayuden a igualar los niveles de ayuda, ya que no se ve afectada por la reducción del IVA.

«Los transportistas de Canarias van a recibir ayuda del Estado que es ostensiblemente más reducida que el resto de los empresarios del país y queda, por tanto, en manos del Gobierno de Canarias y de los cabildos adoptar de manera urgentísima un paquete de medidas propias», valoró José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET).

El Gobierno regional ya prepara un paquete de ayudas anticrisis, que ha trasladado a los agentes sociales, y que se espera que incluya la rebaja de impuestos a los carburantes, rebajas selectivas en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y ayudas directas para aquellos colectivos que pueden verse más afectados por los efectos de la guerra en Oriente Próximo.