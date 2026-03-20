Los romanos sí pisaron Canarias: las pruebas definitivas que desmontan el mito

Si Plutarco pudo mencionar de forma indirecta algunas de sus islas como Lanzarote o Fuerteventura en el siglo I a.C., fue Plinio el Viejo, un siglo después, quien las introduce de forma más concreta a los romanos en su Historia Natural. Habla de una expedición atlántica promovida por Juba II de Mauritania, cuando esa parte del Magreb ya era parte del Imperio, y se atreve a describir algunas islas, entre ellas una con «nieves perpetuas», que parece referirse al Teide, si no a otra cumbre.

Menciona también lagartos, aves y perros, que algunos interpretan como focas. Incluso un templo y restos de construcciones. Esto parece lo menos creíble, pero quién sabe. Lo cierto es que ningún romano habló de que las islas estuvieran habitadas o conquistadas, ni siquiera Ptolomeo, que las mencionó décadas después.

Las referencias clásicas a Canarias no son tantas, pero sí más que suficientes para lo que representaban en aquel momento: un lugar periférico, alejado de la zona de influencia directa de los romanos, que centraban su atención hacia Oriente, lugares que requerían mucha atención por los problemas y los recursos que traían consigo.

Y, sin embargo, en las últimas décadas se ha confirmado que la literatura no fue lo único que relacionó al Imperio Romano con Canarias. Llegaron a pisar algunas de las islas e incluso a aprovecharse de lo que pudieron.

Durante mucho tiempo se pensó que los romanos apenas conocían Canarias, o al menos solo la intuían, asociándola con elementos míticos y situándola como límite de lo conocido, poco más. Sin embargo, la arqueología ha dejado claro que esa idea no se sostiene.

El yacimiento de Lobos 1 durante una visita institucional. / EFE

El yacimiento de Lobos

Un yacimiento descubierto en 2012 en el islote de Lobos demuestra que los romanos realmente pisaron Canarias. Aunque las historias de Plinio suenan algo fantásticas, y seguramente lo sean, los restos encontrados sí datan de la época de aquel viaje proyectado por Juba II de Mauritania. Todo encaja con ese siglo I a.C.

Los restos del yacimiento conocido como Lobos 1 van más allá de otros encontrados en Lanzarote, donde se hallaron elementos que podrían estar relacionados con Roma, aunque sin pruebas directas de su presencia. En los yacimientos de El Bebedero y Buenavista (Lanzarote), se encontraron objetos de origen mediterráneo y restos de animales, pero no se pudo asegurar ningún tipo de asentamiento romano en esos sitios. En Lobos, en cambio, sí hay pruebas sólidas, señales de rutina diaria; un campamento temporal con fines productivos.

Los fragmentos de cerámica romana y los restos metálicos hallados en Lobos, que se pueden ver en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, confirman la presencia romana. Pero lo de Lobos no es una simple visita, sino una actividad organizada y especializada basada en la extracción de púrpura, un tinte muy valorado en la antigüedad, obtenido a partir de un tipo de molusco. Esto no solo evidencia la presencia romana, sino el nivel alcanzado por su sistema productivo, económico y comercial, capaz de llegar a lugares tan alejados de su centro solo para generar productos de lujo.

No fue un asentamiento

Es mejor no referirse a la presencia romana como un asentamiento, al menos no en el sentido convencional. Los romanos no se establecieron en Canarias, no la conquistaron ni la incluyeron en su red imperial. Como mucho, fue un lugar conocido y aprovechado, aunque seguramente mucho menos de lo que habrían hecho si la hubieran explorado más a fondo. Tampoco sabemos qué parte del vasto Imperio fue la que trabajó en Lobos, si los mauritanos de Juba II o algún grupo más septentrional.

De este taller en Lobos podemos encontrar ejemplos similares en la costa del Magreb y el entorno del Estrecho de Gibraltar, que eran las zonas naturales de los romanos para este tipo de actividades. La canaria fue, seguramente, la más alejada de todas.

La presencia romana en Canarias, o en partes muy específicas de algunas islas, fue real y organizada, pero bastante superficial. No se creó una estructura social ni se estableció nada más allá de las campañas temporales de extracción. Al menos, según lo que se sabe hoy.

Los estudios más recientes indican que Canarias comenzó a ser poblada en los primeros siglos después de Cristo, probablemente después de la actividad romana. Así que podemos decir que los romanos, o aquellos que actuaron bajo su bandera, conocieron algunas de las islas antes que sus primeros pobladores, que llegaron del norte de África.