Temporal de lluvias, tormentas y viento fuerte para hoy viernes en Canarias por la borraca Therese

Viernes de tiempo revuelto en Canarias. El día amanece con una atmósfera inestable que avanza desde el suroeste del archipiélago, empujando nubes cargadas de lluvia y viento. Las islas occidentales y las vertientes sur y oeste serán las más castigadas por el episodio, mientras que con el paso de las horas algunas zonas orientales verán abrirse claros.

Durante la mañana, el protagonista será el viento del suroeste, soplando con fuerza y dejando rachas muy intensas en cumbres y zonas expuestas. En los puntos más altos, especialmente en Tenerife, La Palma o Gran Canaria, las rachas pueden acercarse o superar los 90–100 km/h. Al mismo tiempo, el mar se irá embraveciendo con oleaje del noroeste que puede alcanzar 3 a 5 metros.

A lo largo del mediodía, la situación empezará a cambiar en las islas más orientales.

En Lanzarote y Fuerteventura, las lluvias que habrán caído durante la mañana irán perdiendo fuerza y el cielo tenderá a abrirse, dejando una tarde más tranquila aunque aún ventosa.

Mientras tanto, en el corazón del archipiélago, el ambiente seguirá más inquieto.

El pronóstico por islas

En Gran Canaria, la lluvia se concentrará sobre todo en el oeste y el sur, donde puede caer con persistencia e intensidad. En el norte y el este, los claros empezarán a aparecer tras el mediodía.

La situación se complica algo más en Tenerife. Las precipitaciones serán frecuentes, especialmente en el oeste y suroeste, y por la tarde el cielo puede descargar tormentas acompañadas de granizo menudo. En las cumbres del Teide el ambiente será plenamente invernal: la precipitación caerá en forma de nieve por encima de los 2.000 metros, subiendo la cota hacia los 2.500 metros con el paso de la tarde.

En las islas occidentales —La Palma, La Gomera y El Hierro— la nubosidad irá ganando terreno durante la mañana. Las lluvias se volverán persistentes en medianías y por la tarde podrían intensificarse, también con tormentas y granizo pequeño. La Palma será una de las zonas donde el viento golpee con más fuerza, especialmente en cumbres y vertientes expuestas.

Las temperaturas apenas cambiarán, aunque en general subirán ligeramente. El ambiente seguirá templado en la costa, con máximas alrededor de 21–24 °C en las capitales, mientras que en zonas altas el frío será mucho más notable.