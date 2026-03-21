¿Borikó es un DJ de…?

Si tuviera que definirme en una palabra, sería versátil.

¿Por qué se hizo DJ?

Pues todo empezó como una broma y se ha ido prolongando en el tiempo. Mi vida profesional ha estado ligada a la noche desde hace más de 14 años, pero desde detrás de la barra. Un día se retrasó el DJ residente y me atreví a cubrirlo, otro día se ausentó y me atreví a cubrirlo y así, sin pensarlo, me convertí en el suplente solamente por buscar la solución en casa y no fuera.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Borikó es mi apellido. Mi segundo apellido concretamente. Es poco común porque tiene procedencia guineana, de donde tengo ascendencia por parte de madre.

Si le dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Pese a que si me preguntaras por la música que más me gusta, te diría que es el r’n’b, para pinchar creo que de lo que más disfruto sería de la música electrónica, una sesión de tech house.

¿Qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Diría que Don Omar. A veces trabajo en ambientes en los que el reggaeton no tiene cabida, pero Don Omar creo que escapa de cualquier restricción.

¿Cuál es la situación más loca que has vivido en una cabina?

Fue en un evento de día. Cuando se acercaba el anochecer, se acercó una pareja, la chica estaba embarazada, y me dio un sobre cerrado y me explicaron que dentro estaba el sexo del bebe, y que si era niño debía poner una canción y si era niña debía poner otra. Era niña y la canción era The best of Both Worlds de Hannah Montana.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?

Pues es un vicio oculto, porque no se ve desde fuera, pero me gusta pinchar descalzo. A veces me quito los tenis y estoy un rato sin ellos. En La Movie, que la cabina está dentro de la barra a veces los camareros me los han quitado y escondido.

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Quitando la música y pinchar, ¿qué es lo que llena su tiempo y le hace feliz?

Hay tres cosas que me hacen muy feliz. Hacer deporte, viajar y dormir en mi cama sin poner el despertador.