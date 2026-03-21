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La borrasca Therese deja unos 600 incidentes y seis personas heridas desde su comienzo en Canarias

La mayoría de las atenciones han estado vinculadas a achiques de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a vías y desprendimientos en carretera, según detalla el Cecoes 112

Destrozos en el paseo marítimo de Arrecife por el impacto de la borrasca Therese en Lanzarote

Destrozos en el paseo marítimo de Arrecife por el impacto de la borrasca Therese en Lanzarote

La Provincia

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) ha atendido cerca de 600 incidentes en las islas desde el inicio de la borrasca Therese, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Además, durante este periodo, un total de seis personas han resultado heridas de diversa consideración.

Lluvias y desprendimientos en carreteras

Durante la pasada madrugada, la borrasca 'Therese' dejó precipitaciones intensas y locales inundados en diversas zonas de las islas más occidentales y Gran Canaria. Así, se atendieron avisos por achique de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a la vía, según ha precisado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias regional.

También se han producido desprendimientos en carreteras del interior de las islas más montañosas.

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Las islas occidentales y Gran Canaria continúan hoy en situación de alerta por vientos, lluvias y oleaje, mientras Fuerteventura y Lanzarote ya han pasado a situación de prealerta tras la mejora de las previsiones.

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