La borrasca Therese deja unos 600 incidentes y seis personas heridas desde su comienzo en Canarias
La mayoría de las atenciones han estado vinculadas a achiques de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a vías y desprendimientos en carretera, según detalla el Cecoes 112
El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) ha atendido cerca de 600 incidentes en las islas desde el inicio de la borrasca Therese, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.
Además, durante este periodo, un total de seis personas han resultado heridas de diversa consideración.
Lluvias y desprendimientos en carreteras
Durante la pasada madrugada, la borrasca 'Therese' dejó precipitaciones intensas y locales inundados en diversas zonas de las islas más occidentales y Gran Canaria. Así, se atendieron avisos por achique de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a la vía, según ha precisado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias regional.
También se han producido desprendimientos en carreteras del interior de las islas más montañosas.
Las islas occidentales y Gran Canaria continúan hoy en situación de alerta por vientos, lluvias y oleaje, mientras Fuerteventura y Lanzarote ya han pasado a situación de prealerta tras la mejora de las previsiones.
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
- La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
- La Aemet avisa de lo peor de la borrasca Therese en Canarias y pone fecha al fin del temporal: 300 mm y rachas de 90 km/h
- La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote