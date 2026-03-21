El paso de la borrasca Therese en las últimas horas por Gran Canaria: presas y barrancos al límite, desprendimientos y vías cerradas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) continúa con el aviso especial activado para Canarias por la borrasca Therese. El organismo meteorológico, en su informe de las 15.44 horas de ayer viernes (el más reciente) mantiene la alta probabilidad (superior al 70%) de que se produzcan lluvias intensas, rachas de viento muy fuertes y un importante temporal marítimo en todo el archipiélago de las Islas Canarias.

En la madrugada de este sábado, 21 de marzo, han rebosado las presas de La Aldea de San Nicolás gracias a las recientes lluvias de la borrasca Therese, y el pueblo lo celebra desde primera hora con repique de campanas en la iglesia, y voladores, como es habitual en estos casos.

La presa de Siberio rebosó a las 23:40 horas de ayer y la del Parralillo a las 2:48 horas de este sábado, según fuentes municipales. Ya por la mañana de hoy, se llenó la presa Caidero de la Niña, sobre las 10.15 horas. Las tres pertenecen a la Comunidad de Regantes de la Aldea.

Video de Facebook sobre la situación de las presas en La Aldea de San Nicolás debido a la borrasca Therese.

El municipio de Mogán ha amanecido relativamente tranquilo este sábado, 21 de marzo, después de los destrozos causados ayer por el temporal. Los barrancos corren por la lluvia de ayer y la carretera del Caidero se la llevó el agua en las últimas horas.

La Provincia

La carretera GC-505, a su paso por debajo del campo de fútbol de Cercado Espino, está cortada porque el nivel del barranco que separa los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana está a la altura de la carretera.

El impacto de la borrasca Therese en Mogán (Gran Canaria, 20/03/2026) / Andrés Cruz

En general, la meteorología de este sábado en el municipio moganero es de más viento que lluvia.

Por otro lado, a primeras horas de la mañana de hoy llueve en Tunte y se han producido varios desprendimientos en la GC-60. El Cabildo de Gran Canaria ha procedido al cierre del tramo de carretera entre Ayacata y Tejeda por la caída de una roca de grandes dimensiones.

Piedra de grandes dimensiones en el tramo entre Ayacata y Tejeda / La Provincia

También ha habido desprendimientos en la vía que une Taidía (San Bartolomé de Tirajana) con Risco Blanco y en Ariñez, en el punto kilométrico 2 (Vega de San Mateo), en un tramo de la vía GC-400.

En la GC-400 trabajan técnicos del Cabildo de Gran Canaria, junto a la alcaldesa, Davinia Falcón, concejales y vecinos, evaluando la situación.

Publicación de Facebook sobre el derrumbe en la carretera GC-400 debido a las lluvias de la borrasca Therese.

La alcaldesa ha mantenido contacto con el jefe de servicio, y será a partir del lunes o a lo largo de la próxima semana cuando se disponga de más información, una vez se realice una evaluación más detallada del desprendimiento. En ese momento se determinará si es posible habilitar al menos un carril para restablecer parcialmente la circulación.

Se ruega a la población extremar la precaución, especialmente debido a las condiciones meteorológicas adversas. Desde el servicio de Emergencias del Cabildo se informa de que las lluvias continuarán durante toda la jornada de hoy.

Precaución en Santa Brígida y Telde

La crecida del barranco ha dejado tres viviendas aisladas en La Angostura. El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y el concejal de Seguridad, Adrián Camacho, se encuentran desde primera hora de la mañana en la zona, supervisando las actuaciones y los trabajos de emergencia.

Se han realizado desalojos preventivos a la altura del campo de fútbol y del lavadero. Asimismo, se está procediendo a la retirada de una rama en el puente de Las Meliguinas para evitar que caiga sobre el tendido eléctrico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Publicación del Ayuntamiento de Santa Brígida sobre la crecida del barranco que ha dejado viviendas aisladas en La Angostura.

El Ayuntamiento de Telde ruega a toda la ciudadanía a permanecer alejada de todos los cauces de los barrancos. Aunque la meteorología parezca estable en ciertas zonas del municipio ahora mismo, las lluvias están siendo torrenciales en las zonas de cumbre, provocando el crecimiento del agua en los barrancos.

"Mantente distanciado y previene tu seguridad y la de todos. Seguimos en alerta, toda medida tiene como objetivo el bienestar común", pide el Consistorio.

Aún así, hay quien desoye la petición y camina junto al cauce de un barranco en el municipio de Telde.

Una senderista camina por un barranco de Telde, pese al riesgo asociado a la borrasca Therese / La Provincia

Corte en el suministro de agua potable en La Aldea

La Concejalía de Aguas del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás informa a la ciudadanía que, debido a las fuertes lluvias, el barranco en la zona de La Aldea ha experimentado una crecida significativa, lo que ha provocado la rotura de la elevación que abastece al depósito principal del municipio, el depósito de Peñones.

Como consecuencia de esta incidencia, el suministro de agua se verá afectado, pudiendo producirse interrupciones en el servicio hasta nuevo aviso. En estos momentos no es posible determinar el alcance exacto de los daños ni establecer un plazo para su reparación, ya que el barranco continúa bajando con gran intensidad y no permite el acceso seguro a la infraestructura, señala el Consistorio aldeano.

Descripción del corte en el suministro de agua potable en La Aldea de San Nicolás debido a la borrasca Therese.

Desalojan barrios próximos a presa Los Pérez (Gran Canaria) ante posible alivio de caudal

Los barrios de Los Pérez y El Hornillo, próximos a la presa de Los Pérez, en el municipio grancanario de Artenara, se han desalojado ante la posibilidad de que el embalse comience a aliviar debido a las intensas lluvias y el aumento del caudal por la borrasca Therese, informa el 112.

La Dirección General de Emergencias se mantiene coordinada con el Cabildo de Gran Canaria para hacer un seguimiento de la situación, informa el 112 en su cuenta de X.

Un dispositivo integrado por fuerzas de seguridad y equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Lluvias persistentes y riesgo de inundaciones

Uno de los aspectos más relevantes del episodio es la intensidad y persistencia de las precipitaciones. Según la previsión, los acumulados podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en zonas de La Palma y Tenerife, sin descartar cifras similares en Gran Canaria.

Estas lluvias continuadas aumentan el riesgo de:

Crecidas de barrancos

Inundaciones en áreas bajas

Deslizamientos de tierra

Viento muy fuerte con rachas superiores a 90 km/h

El paso de Therese también está acompañado de vientos intensos de componente suroeste, con rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Las zonas más expuestas serán:

Cumbres

Medianías

Áreas a sotavento

Canales entre islas

Estas condiciones pueden provocar la caída de ramas y árboles, además de daños en infraestructuras y mobiliario urbano.

Temporal marítimo con olas de más de 5 metros

El estado de la mar es otro de los factores de riesgo durante este episodio. Se espera mar combinada con olas que superarán los 4 y 5 metros, especialmente en las zonas más expuestas del archipiélago.

Este fuerte oleaje puede ocasionar:

Daños en paseos marítimos

Incidentes en infraestructuras costeras

Peligro para personas en zonas cercanas al litoral

Evolución del temporal día a día

Viernes 20: repunte de la inestabilidad

Durante la jornada del viernes se produjo empeoramiento de las condiciones, especialmente a partir de la tarde. Hubo chubascos acompañados de tormentas, sobre todo en las islas occidentales.

Las precipitaciones fueron mayores en vertientes sur y oeste, así como en zonas de mayor altitud.

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Sábado 21: continuidad del episodio adverso

El sábado continuará el escenario de tiempo muy inestable. Las lluvias seguirán siendo protagonistas, con posibilidad de que sean fuertes o muy fuertes, especialmente en zonas de barlovento, medianías y cumbres de las islas más montañosas.

El viento mantendrá su intensidad, con rachas que volverán a superar los 90 km/h en áreas expuestas.

Domingo 22: ligera mejoría

De cara al domingo, la previsión apunta a una disminución progresiva del viento, aunque aún se registrarán rachas intensas de forma puntual en zonas altas.

Las lluvias seguirán presentes durante la mañana, con tendencia a remitir a lo largo del día, aunque no se descartan chubascos tormentosos por la tarde.

La Provincia

Qué pasará a partir del lunes

Según la AEMET, la borrasca Therese tenderá a debilitarse a partir del lunes. Sin embargo, la atmósfera seguirá inestable en Canarias, con precipitaciones que continuarán en los días siguientes, aunque con menor intensidad y acumulados más moderados.

Además, se espera un cambio en la dirección del viento, que girará a componente noreste a partir del martes, lo que podría marcar una progresiva normalización de la situación.

Recomendaciones ante el temporal

Ante este episodio, los servicios de emergencia insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas:

Evitar zonas inundables y cauces de barrancos

No acercarse a la costa durante el fuerte oleaje

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

Consultar siempre fuentes oficiales antes de desplazarse

¿Cuánto ha llovido en Canarias en las últimas horas?

La lluvia ha regado de forma desigual Canarias durante el segundo día de la borrasca Therese, el viernes 20 de marzo: Las islas de Tenerife y La Palma han sido las más beneficiadas por la lluvia.

En el Roque de los Muchachos (La Palma), la Aemet recogió el pasado viernes un acumulado de 125,2 litros (mm), mientras en Cañadas del Teide (La Orotava, Tenerife) el pluviómetro marcó 91,6 mm y 80,2 mm en Las Tirajanas (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria). En Cuevas del Pinar, en el mismo muninicipio grancanario, el acumulado fue de 79,4 mm y 76,8 mm en Vega de San Mateo.

Rachas de 123 km/ en Gran Canaria

En lo que respecta al viento y con datos de la Aemet, Suerte Alta (Agaete, Gran Canaria), registró ayer la mayor racha de Canarias con 123 km/h a las tres de la madrugada del viernes, mientras que en Izaña (Tenerife) la Aemet anotó 122 km/h una hora antes.

En Alto Igualero, (Vallehermoso, La Gomera) la mayor racha de viento registró 119 km/h a las 00.30 horas. En Tejeda (Gran Canaria) el azote del viento dejó rachas de 110 km/h a las 1.40 horas y 107 en Cañadas del Teide (La Orotava, Tenerife).

Avisos de la Aemet para este sábado en Canarias

La borrasca 'Therese' se centrará este sábado una vez más en Canarias, donde Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán en aviso naranja por viento y lluvia, según la predicción de la Aemet.

En el archipiélago canario, el resto de avisos por viento se localizarán en Lanzarote y Fuerteventura; La Palma tendrá por su parte aviso por tormentas y todas las islas mencionadas lo tendrán por olas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

De acuerdo con AEMET, la situación en Canarias mañana será inestable debido a 'Therese', que dejará predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en el archipiélago, con tormentas ocasionales y posible granizo. En este sentido, se prevén acumulados significativos con intensidades fuertes, incluso localmente muy fuertes, en las islas de mayor relieve, sobre todo en su vertiente suroeste.