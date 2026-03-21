Canarias declara la alerta por desprendimientos y por inundaciones en las islas occidentales y Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de Alerta del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA) por riesgo de inundaciones por la borrasca Therese, ante la crecida de barrancos, en las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, y el resto en prealerta. Se mantiene la situación de prealerta del PEINCA por riesgo de inundaciones costeras en todo el archipiélago. Además, se actualiza el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) en fase de Alerta en las islas occidentales y Gran Canaria.

En este sentido, ante el aumento del caudal y la persistencia de las lluvias, se ha procedido, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete, a desalojar de manera preventiva los barrios de Los Pérez y El Hornillo ante la posibilidad de que el embalse empiece a aliviar en las próximas horas. Las personas desalojadas han sido trasladadas al IES Pepe Dámaso habilitado para su acogida.

Las intensas y persistentes lluvias registradas durante esta madrugada y las primeras horas del día, junto con el acumulado alcanzado por el paso de la borrasca Therese, están generando incidencias por varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra afectando a la circulación total o parcial de las mismas. A esto se suma la crecida de barrancos que, en algunos casos, su desborde está afectando a carreteras de las islas más montañosas. También existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste. Esto se suma a la continuación de las precipitaciones en algunos puntos de las islas. Cabe la posibilidad de que pequeños núcleos y diseminados queden aislados, así como evacuaciones preventivas.

Por ello, desde la Dirección General de Emergencias se hace un llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior. Seguir las indicaciones de los ayuntamientos y cabildos insulares y respetar la señalización de las vías cerradas, con especial precaución ante la posible presencia de trabajadores en ellas. En cuanto a la crecida y desborde de barrancos, no se debe intentar cruzar el caudal y si ve a alguien en peligro llame al 112.

Desde el comienzo de este episodio de meteorología adversa y hasta las 10:00 horas de hoy, sábado 21 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 Canarias ha gestionado 1.105 incidentes por el paso de la borrasca Therese. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife suma el 60,03% con la mayoría de ellas (335) y Las Palmas el 41,5%.

De cara a las próximas horas, se espera que continúen las precipitaciones persistentes que pueden ser ocasionalmente fuertes, especialmente en las medianías de las islas occidentales y Gran Canaria. En el resto de las vertientes serán, en general, menos frecuentes y probables. Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta en el resto. Se mantiene la prealerta por tormentas y la prealerta por nevadas en Tenerife.

Recomendaciones de autoprotección

El Gobierno de Canarias pide a la población que cierre y asegure las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación. Si la tormenta le sorprende conduciendo se debe disminuir la velocidad. No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

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Ante el mal estado del mar no se debe transitar por zonas de escolleras, muelles y paseos donde rompan las olas, se debe respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades. En lo relativo al intenso viento, se deben retirar cualquier objeto, como macetas, que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Se recomienda evitar los desplazamientos por carretera, sobre todo por vías secundarias y del interior, ante el riesgo de pequeños desprendimientos de piedras y ramas. Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento, sin las medidas de protección adecuadas. En cualquier caso, ante una situación de emergencia, es de vital importancia alertar inmediatamente al 112.