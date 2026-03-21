Canarias pierde uno de cada cuatro negocios postcovid

Abrir un negocio no es fácil, pero quizá lo más difícil sea mantenerlo vivo. La mortalidad empresarial acecha, sobre todo, a las nuevas sociedades en el Archipiélago, que ha perdido una de cada cuatro que se han creado después de la pandemia. Los motivos son variados. A lo largo de los últimos cinco años, las empresas isleñas han tenido que enfrentarse a múltiples desafíos: paralización económica, sobrecostes, falta de personal o incrementos tributarios son solo algunos de los factores que atenazan a los nuevos emprendedores.

En Canarias han cerrado el 25,1% de las empresas que nacieron entre 2020 y 2025. Es decir, que una de cada cuatro no llega a cumplir los cinco años y estos cierres han provocado que el Archipiélago pierda 4.720 negocios de los 14.050 que han arrancado en este lustro. Las Islas son, además, la comunidad de España en la que este porcentaje es más alto, de acuerdo con un estudio publicado por Informa D&B. Pero, ¿por qué el porcentaje de mortalidad empresarial es más alto en Canarias? Existen varios motivos, pero los principales son que el tejido productivo de la región está compuesto por empresas que tienen una mayor probabilidad de no sobrevivir a su quinto año.

Según este análisis, las actividades que presentan tasas de mortalidad más elevadas son el textil y el comercio. Entre las empresas inactivas -es decir, aquellas que no han oficializado su cierre, pero que no presentan actividad ni cumplen con sus obligaciones- también es el comercio, seguido de la construcción y las actividades inmobiliarias, los que han registrado mayores pérdidas de su tejido productivo a nivel nacional.

Sectores

Sin embargo, si se pone la lupa solo sobre Canarias, hay varios sectores en los que la mortalidad empresarial ha sobrepasado el 30% en estos últimos años. El mayor que ha acusado pérdidas de negocios es el de los servicios empresariales, seguidos de los vinculados a la energía y el comercio.

Pero si existe un factor que también determina la tasa de mortalidad empresarial es el tamaño de los negocios. Cuanto más pequeño, más probabilidad de no llegar a celebrar el quinto aniversario. Y esto en un territorio en el que el 95% del tejido productivo son pequeñas y medianas empresas (pymes) pesa mucho.

Las microempresas -aquellas que no sobrepasan de los cinco trabajadores- son las que tienen mayores riesgos. Hasta un 23,8% de las que se crearon en España entre 2020 y 2025 había cerrado antes de finalizar el año pasado. En el caso de las pequeñas, la mortalidad alcanza al 9,7%. Mientras que en las medianas y grandes el riesgo de desaparecer ronda el 7%.

Causas

Y no es de extrañar que el Archipiélago sea la autonomía con mayor porcentaje de mortalidad empresarial. A lo largo de los últimos cinco años, las empresas han tenido que enfrentarse a múltiples vicisitudes que han puesto a prueba su supervivencia. En 2020 fue el covid y la paralización económica que trajo aparejada, en un año en el que más que crearse nuevos negocios, lo que ocurrió fue la destrucción de buena parte del tejido económico de la región.

Una vez la emergencia sanitaria comenzaba a remitir y los emprendedores comenzaban a apostar por iniciar nuevas aventuras empresariales, los sobrecostes derivados de la crisis inflacionista que provocó la guerra en Ucrania se llevaron por delante a otra buena parte de los negocios. La poca cultura emprendedora también hace que se abran negocios que estaban destinados a fracasar desde el inicio.

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En los últimos dos años, la economía de las Islas ha vivido un momento de bonanza con récord de ocupados y excelentes datos turísticos. Sin embargo, la cantidad de empresas no ha remontado al mismo ritmo. ¿El motivo? Puede que se creen más empresas, pero si al mismo tiempo una parte de las que ya están funcionando sucumbe y debe bajar la persiana para siempre, los números se compensan. Y la cantidad de sociedades más que avanzar se ha ido estabilizando en los últimos años.