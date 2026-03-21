Canarias reactiva las ayudas al planeamiento municipal: 8 millones en tres años

El Gobierno de Canarias reabre una de las vías de apoyo más sensibles para los ayuntamientos: la financiación del planeamiento urbanístico. La Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial que pilota Onán Cruz activó 2,3 millones de euros para iniciar ya el programa para subvencionar la redacción, actualización o modificación de los instrumentos de ordenación municipal.

"Es una herramienta clave que se ha demostrado esencial en los dos últimos años para desbloquear suelo, planificar equipamientos y dar salida a nuevas necesidades de vivienda", afirma Cruz.

De hecho, y tras el parón que este programa supuso en los años 2021 y 2022, durante el Gobierno del 'pacto de las flores', la Consejería de Política Territorial de Manuel Miranda ha destinado desde 2023 un total de ocho millones de euros, pues, como ha defendido el consejero en varias de sus comparecencias en el Parlamento, "el urbanismo local está en el centro de la estrategia" del Ejecutivo regional.

Constrcciones en Tamaraceite. / Juan Carlos Castro

No más retrasos acumulados

Como dato curioso, el director general comenta que "solo en el año 2005, la solicitud de ayudas municipales ascendió a ocho millones, que es lo mismo que la totalidad del dinero que hemos invertido en tres años" A su juicio, este dato "comenta por sí solo lo importante que es la ayuda que ofrecemos".

"El objetivo es evitar que muchos municipios, especialmente los más pequeños, sigan acumulando retrasos por no poder asumir el coste técnico, jurídico y económico que exige sacar adelante sus planes", insiste Cruz.

Tras el periodo de dos años de inactividad en esta línea de ayudas, y debido a la emergencia habitacional que afecta al Archipiélago, Política Territorial comenzó a mover ficha en 2023 con ayudas directas al Cabildo de La Palma y a los municipios afectados por la erupción del Tajogaite.

Política estructural

A partir de 2024 recuperó la convocatoria pública ordinaria, con una dotación de 2,3 millones de euros y en 2025 reforzó el programa con dos convocatorias y una ampliación adicional de 500.000 euros. La previsión oficial es poder ampliar con otro medio millón de euros adicional, también este año, la partida inicial, cuyo expediente ya está en tramitación.

Más allá de la inversión, el mensaje político es claro: el Gobierno regional quiere que el respaldo al planeamiento deje de ser algo puntual y se convierta en una política estructural.

Onán Cruz afirma que la ayuda ha sido esencial para "desbloquear suelo y planificar equipamientos"

La lectura es también práctica. Sin planeamiento actualizado, los ayuntamientos pierden capacidad para ordenar su crecimiento, desarrollar suelo residencial, prever dotaciones públicas o ejecutar infraestructuras con seguridad jurídica.

La recuperación de estas ayudas busca precisamente cortar ese atasco. En un archipiélago donde el debate sobre el suelo, la vivienda y el equilibrio territorial gana cada vez más peso, el planeamiento municipal vuelve así a primer plano como una de las piezas básicas para definir cómo y hacia dónde crecen las Islas.

Tridente de apoyo

De hecho, Política Territorial puso en marcha la Oficina Virtual del Reto Demográfico (OVRD), la oficina técnica de apoyo y, en breve, una asesoría jurídica virtual. Tres actuaciones que forma parte del ‘tridente’ de apoyo a los municipios puesto en marcha para "apoyar impulso a la actualización del planeamiento en Canarias", según asegura Cruz.

"La ordenación del territorio es clave para mantener un desarrollo ordenado y cohesionado de las islas", insiste el director general.

El análisis de los datos en poder del director general permite observar con claridad la evolución de estas ayudas durante los últimos años y cómo los distintos municipios han acelerado la ordenación de sus territorios.

Varios trabajadores en una obra de urbanización de un solar. / E.D. / L.P.

Teror y Gáldar

En 2019 se aprobaron 26 expedientes con una cuantía media de 36.156 euros. En 2020, el importe total prácticamente se duplicó hasta 1,8 millones distribuidos en 38 ayudas, con una media de 49.826 euros. La tendencia se consolidó en 2024, cuando las subvenciones alcanzaron 2,3 millones repartidos en 33 expedientes, y culmina en 2025 con 21 ayudas. Entre 2019 y 2025, los datos recogen 118 concesiones.

En el reparto acumulado del periodo destacan varios municipios por el volumen total de subvenciones recibidas. Teror encabeza la clasificación con 445.771 euros, seguido de Tijarafe (426.027), Pájara (407.427), Mogán (396.174) y Arafo, con 363.500, euros.

Los datos también dejan un caso singular, pues Gáldar es el municipio que más veces aparece como beneficiario, con 17 concesiones en cuatro años, aunque el importe de las ayudas recibidas (168.410 euros), queda por debajo del de otros territorios con menos expedientes, pero de mayor cuantía.