Cuba vive la agonía de un régimen que se niega a renunciar a sus privilegios

El sistema cubano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, y la crisis se observa con máxima preocupación desde Canarias. En Cuba residen más de 60.000 canarios y descendientes que en estos momentos se encuentran prácticamente confinados en sus casas por los apagones constantes, la falta de combustible, alimentos y medicinas, a la espera de las negociaciones entre Estados Unidos y el Gobierno cubano, que preside Miguel Díaz-Canel.

«Obscenos atributos del poder»

Desde La Habana, la periodista Yoani Sánchez denuncia que la negativa de la cúpula gobernante a realizar reformas políticas no responde a la ideología ni a la defensa de la soberanía, sino al deseo de preservar y aferrarse a lo que define como los «obscenos atributos del poder», privilegios materiales que contrastan con el deterioro económico y la emigración masiva.

Los profesores de la Universidad de La Laguna (ULL) -el catedrático de Historia de América, Manuel Hernández González, y el profesor del área, Ángel Dámaso Luis León-, ambos expertos en la situación cubana, coinciden en describir un país físicamente agotado y un régimen que atraviesa una «agonía total», y más aún tras la intensificación del bloqueo económico a Cuba por parte de EEUU en enero, incluyendo sanciones contra la importación de petróleo.

Negociaciones con EEUU

Las negociaciones reconocidas por Díaz-Canel la semana pasada y corroboradas por Donald Trump marcan un cambio de rumbo que, según los analistas canarios, permite inferir movimientos en la jerarquía política cubana. No obstante, no creen que se repita una intervención como la de Venezuela con la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU el pasado 3 de enero.

Cuba no es Venezuela, no tiene el aliciente del petróleo y prácticamente vive de las ayudas del exterior. Cuestión distinta es el «ego» de Trump, reflexiona Ángel Dámaso Luis.

El ego de Trump

El presidente estadounidense es un «ególatra» que podría buscar un cambio de gobierno para poder decir que fue él quien logró transformar el régimen después de más de seis décadas de enfrentamiento entre ambos países, algo que podría vender muy bien en las elecciones a finales de año ante la comunidad cubana y latina en Estados Unidos, argumenta.

Mientras Washington presiona por cambios en el liderazgo del país y no descarta medidas más contundentes -aunque ahora está volcado en la guerra en Irán-, el Gobierno de La Habana propone una apertura económica que incluya la participación de exiliados en inversiones, pero mantiene una línea roja: el sistema político y el Gobierno no están en negociación, algo que no acepta EE UU. «Cuba es un desastre, y se debe a su gobierno comunista», afirma Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, hijo de inmigrantes cubanos.

Aferrados al poder

Yoani Sánchez se ha convertido en una de las voces más críticas al régimen cubano a través de las redes sociales. Tras la comparecencia del presidente Miguel Díaz-Canel que confirmó las negociaciones con Washington, la periodista cubana afirmó que el dirigente es un simple portavoz del verdadero centro de decisión, que sitúa en el entorno del expresidente Raúl Castro y su círculo familiar.

El 'cangrejo', nieto de Raul Castro

En ese contexto, destacó como especialmente reveladora la presencia en la sala de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como el Cangrejo, lo que simbolizaba quién tiene el poder real dentro del sistema. De hecho, en medios internacionales se señala al nieto de Castro como el «posible interlocutor de Washington por la parte cubana».

La periodista describe una Habana desolada, marcada por el vacío y el desgaste social, con calles cada vez más desiertas, negocios cerrados o sin actividad y barrios donde la emigración ha dejado un paisaje humano reducido, con menos jóvenes y familias.7

Apagones

La ciudad vive entre apagones, escasez de alimentos, medicinas, combustible y acumulación de basura por falta de transporte, lo que genera problemas de salubridad. El humo que cubre algunas zonas procede de la quema de estos desechos, una práctica que se ha convertido tanto en necesidad para evitar infecciones y malos olores como en forma de protesta de la ciudadanía, junto a las caceroladas.

Mansiones en Miramar

En su opinión, los cambios se producen porque la élite gobernante busca preservar lo que denomina los «obscenos atributos del poder», privilegios que describe con dureza: mansiones en zonas exclusivas como Miramar, cuentas en el extranjero, propiedades en ciudades como Londres o Madrid y una vida de lujos privados que contrasta con la precariedad creciente del resto de la población.

Para Yoani Sánchez, la solución definitiva al colapso y al éxodo masivo que sufre Cuba no reside únicamente en aperturas económicas, sino en la implementación de reformas políticas profundas en el poder, y que deben incluir un compromiso público para despenalizar la discrepancia, permitir el disenso y facilitar la creación de diversos grupos y partidos políticos de diferentes colores.

Infraestructuras viejas

El catedrático de la ULL, Manuel Hernández González, tiene familia en Cuba, isla que conoce bien y que ha visitado en una veintena de ocasiones. La realidad cotidiana actual de los cubanos es «absolutamente catastrófica», sostiene. La infraestructura básica, que no ha recibido mantenimiento serio en 60 años, está literalmente desmoronándose.

Las centrales eléctricas están gravemente deterioradas y funcionan con un combustible pesado local que acelera su destrucción. La red de abastecimiento de agua aún conserva tuberías de plomo de la época de Batista, lo que genera una contaminación «terrible» y una pérdida de más del 50% del caudal, expone.

Productor de azúcar

Cuba, que fue el mayor productor de azúcar del mundo, ahora importa azúcar de Brasil y café. Hernández remarca que la ganadería está «militarizada» y controlada férreamente por el Estado, impidiendo que el campesino disponga de sus animales.

Ángel Dámaso Luis León apunta a que la economía cubana es intrínsecamente «muy poco productiva» y ha sobrevivido históricamente gracias a ingresos externos: primero de la URSS y luego de Venezuela. A partir de 2015, con el colapso de Venezuela, Cuba perdió el petróleo barato que incluso revendía en el mercado internacional para obtener beneficios. El experto sostiene que Rusia ya no se fía de Cuba, viéndola como un «bolsillo roto» donde cualquier inversión es a fondo perdido.

Sueldos de cinco dólares

La realidad de los sueldos es dantesca. Académicos jubilados que no llegan a cinco dólares al mes. Manuel Hernández estima que un 20% de la población ha emigrado en los últimos dos años, dejando atrás a una sociedad envejecida que no tiene la energía para iniciar cambios desde cero. Solo en Canarias hay 60.000 cubanos.

Autodeterminación

Para Hernández, la solución debe provenir de un proceso interno de autodeterminación con la consulta tanto a los cubanos como a los exiliados. «Es difícil que haya un movimiento interno contra el régimen; no hay una oposición organizada y el sistema de seguridad es muy fuerte», afirma Ángel Dámaso Luis.

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Ambos coinciden en que la mayoría de la población desea una transición, aunque sea guiada, hacia la democracia que evite el conflicto armado, dada la degradación extrema de la vida cotidiana.