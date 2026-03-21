DIRECTO | El impacto de la borrasca Therese en Canarias: incidencias, carreteras cortadas y última hora

En la madrugada de este sábado, 21 de marzo, han rebosado las presas de La Aldea de San Nicolás gracias a las recientes lluvias de la borrasca Therese, y el pueblo lo celebra desde primera hora con repique de campanas en la iglesia, y voladores, como es habitual en estos casos.

La presa de Siberio rebosó a las 23:40 horas y la del Parralillo a las 2:48 horas, según fuentes municipales.