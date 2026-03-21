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DIRECTO | El impacto de la borrasca Therese en Canarias: incidencias, carreteras cortadas y última hora
Siga la última hora del temporal en las Islas: la AEMET mantiene el aviso especial este sábado 21 de marzo ante el riesgo de inundaciones y rachas huracanadas en las islas occidentales y Gran Canaria
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso especial por la borrasca Therese en Canarias, con una probabilidad superior al 70% de que continúen las precipitaciones fuertes o muy fuertes. Durante la madrugada de este sábado, las lluvias ya han provocado el rebose de las presas de Siberio y El Parralillo, en Gran Canaria. El episodio adverso dejará acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en zonas de La Palma y Tenerife, rachas de viento que ya han alcanzado los 123 km/h y olas de más de 5 metros. Siga en este directo la evolución de la situación y las recomendaciones oficiales minuto a minuto.
Aránzazu Fernández
En la madrugada de este sábado, 21 de marzo, han rebosado las presas de La Aldea de San Nicolás gracias a las recientes lluvias de la borrasca Therese, y el pueblo lo celebra desde primera hora con repique de campanas en la iglesia, y voladores, como es habitual en estos casos.
La presa de Siberio rebosó a las 23:40 horas y la del Parralillo a las 2:48 horas, según fuentes municipales.
Huesa Bermeja puede quedar incomunicada por la borrasca Therese
La Concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está comunicando esta tarde a todos los vecinos y vecinas de Huesa Bermeja el riesgo que conlleva transitar por dicha carretera durante esta tarde noche y las altas probabilidades de que puedan quedar completamente incomunicados por las lluvias que se esperan durante esta noche y esta madrugada.
Arrecife levanta la suspensión de actividades a partir de este sábado al recibirse la notificación del Gobierno que se disipa el riesgo por lluvias
El alcalde Yonathan de León firma el decreto de levantamiento de las suspensiones en las instalaciones municipales y al aire libre a partir de este sábado a las 8 horas al recibirse la notificación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias donde desaparecen, para el ámbito de la isla de Lanzarote, los riesgos de inundaciones por lluvia ante los efectos de la borrasca Therese.
El Mercadillo Tradicional Agrario de Arrecife abrirá este sábado tras levantarse la alerta por lluvias
El Ayuntamiento de Arrecife informa que este sábado, 21 de marzo, primer fin de semana de la estrenada primavera, estará abierto el Mercadillo Tradicional Agrario de Arrecife, en la renovada plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés.
Vecinos 'pasan' de la borrasca Therese y se unen para reparar la furgoneta bar incendiada en Lanzarote
La furgoneta bar SamRise sufrió un incendio en la mañana de este viernes junto a la playa de La Garita, en la localidad de Arrieta, en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote.
El festival Días de Poesía pospone parte de su programación por la alerta meteorológica
El festival Días de Poesía, que se celebra estos días en Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido posponer una semana parte de su programación debido a la alerta meteorológica que afecta al archipiélago por la borrasca Therese. Las previsiones de lluvias intensas, viento y fenómenos costeros adversos han llevado a la organización a trasladar varios de los actos, previstos inicialmente para este fin de semana, al viernes 27 y sábado 28 de marzo, para asegurar el desarrollo de las actividades en condiciones adecuadas para público y artistas.
Gáldar mantiene la suspensión de eventos al aire libre durante el fin de semana
El Ayuntamiento de Gáldar mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de acuerdo con los avisos oficiales de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y las recomendaciones del Cabildo de Gran Canaria, y confirma que las alertas por vientos , lluvias y fenómenos costeros seguirán activas durante todo el fin de semana. En consecuencia, para garantizar la seguridad ciudadana se mantienen suspendidos todos los eventos al aire libre programados para este fin de semana.
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