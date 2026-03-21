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DIRECTO | El impacto de la borrasca Therese en Canarias: incidencias, carreteras cortadas y última hora

Siga la última hora del temporal en las Islas: la AEMET mantiene el aviso especial este sábado 21 de marzo ante el riesgo de inundaciones y rachas huracanadas en las islas occidentales y Gran Canaria

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso especial por la borrasca Therese en Canarias, con una probabilidad superior al 70% de que continúen las precipitaciones fuertes o muy fuertes. Durante la madrugada de este sábado, las lluvias ya han provocado el rebose de las presas de Siberio y El Parralillo, en Gran Canaria. El episodio adverso dejará acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en zonas de La Palma y Tenerife, rachas de viento que ya han alcanzado los 123 km/h y olas de más de 5 metros. Siga en este directo la evolución de la situación y las recomendaciones oficiales minuto a minuto.

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