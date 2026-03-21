Éxito de participación en 'Hackeando la Educación': más de 300 docentes y profesionales transforman las aulas canarias con IA

ecca.edu y la comunidad profesional GEG Spain han clausurado este sábado 'Hackeando la Educación', el encuentro sobre inteligencia artificial generativa que ha convertido a Gran Canaria en el epicentro de la innovación educativa. Con el aforo completo y la participación de más de 300 docentes y profesionales del sector, las jornadas celebradas en el Colegio San Ignacio de Loyola han servido para situar a ecca.edu a la vanguardia de la tecnología, respondiendo a una necesidad urgente y de rigurosa actualidad en las aulas.

A lo largo de dos intensos días, el profesorado, venido de diferentes puntos del archipiélago y de la península, ha podido explorar el potencial de la IA desde una perspectiva crítica y práctica. El evento arrancó el viernes con la ponencia inaugural de Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta, bajo el título IA y educación, una mirada crítica y reflexiva, centrada en la transformación del sistema educativo desde una perspectiva de análisis en innovación.

La jornada continuó con un 'Live Show' de resolución de retos en tiempo real y con demostraciones en directo de herramientas de vanguardia como Gemini 3, de la mano de Mariano Salas, miembro de Google for Education, donde se demostró que la IA es una herramienta aliada para optimizar el tiempo docente y personalizar el aprendizaje.

Durante el sábado, tras un espacio para compartir casos de éxito de aplicación de IA en entornos educativos de diferentes docentes asistentes, el formato se transformó en un espacio de experimentación activa con talleres especializados que pusieron a prueba los conocimientos y destrezas aprendidas en herramientas cuya aplicación mejora la eficacia y la eficiencia de cualquier docente, como NotebookLM, Vibecoding, Google Vids, Canva, Freepik, Brisk o Napkin AI.

Un compromiso compartido por la innovación

El éxito de esta convocatoria ha sido posible gracias a una sólida red de alianzas estratégicas. Las entidades colaboradoras han coincidido en señalar la importancia de dotar a los educadores de las competencias digitales necesarias para liderar el cambio en el sistema educativo.

"Desde el Cabildo de Gran Canaria creemos que apoyar encuentros como 'Hackeando la Educación' es invertir en una enseñanza de mayor calidad, más innovadora y conectada con la realidad que viven hoy nuestros centros educativos. La inteligencia artificial ya está presente en nuestro día a día, y por eso es esencial acompañar al profesorado con formación, criterio y herramientas que permitan ponerla al servicio del aprendizaje. Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que ayuden a preparar mejor a nuestros jóvenes para el futuro", afirmó Olaia Morán, consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.

Por su parte, Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, destacó: "Llevamos años trabajando la responsabilidad digital con familias y profesorado, porque entendemos que es uno de los aspectos claves de la crianza y la educación en la actualidad. Probablemente hoy, a nadie se le escapa lo complejo de la situación, así como las consecuencias sociales, emocionales y del desarrollo cognitivo de un uso incorrecto o temprano de la tecnología, pero desde nuestra forma de entender esta situación, la clave no es alejarlos de la tecnología, sino acompañar y educar a nuestros menores en un uso responsable y adecuado. Para ello, nos parece fundamental que las personas adultas que estamos implicadas en su educación, nos formemos y adquiramos los conocimientos adecuados para guiarles en el camino. En este sentido, son importantes las alianzas con entidades que, como ecca.edu, promueven la acción desde el conocimiento, aunando fuerzas y compartiendo objetivos".

Para Gonzalo Romero, director de Educación de Google España, Portugal y Andorra, el compromiso es sólido: "Desde Google for Education, continuaremos acompañando al equipo docente para que la IA sea un catalizador de creatividad y eficiencia en el aula. Eventos como este demuestran que la comunidad educativa de Canarias está preparada para liderar la transformación digital con propósito".

En esta misma línea, Roberto Baptista, director de ventas en Xenon, señaló que "la colaboración técnica y el acceso a herramientas de última generación son fundamentales para que la transformación digital de los centros sea real y efectiva".

Este congreso ha contado con el impulso de estas sólidas alianzas que acompañan a ecca.edu en su trayectoria, contando además con el apoyo de Aguas de Teror y Tirma. A todas estas entidades, gracias por hacer posible este encuentro de vanguardia educativa.

ecca.edu , del lado de los educadores para seguir teniendo en el centro al alumnado

Con la organización de estas jornadas, ecca.edu reafirma su compromiso con la comunidad educativa, posicionándose como un referente en la integración de soluciones tecnológicas que responden a los desafíos actuales de las aulas.

José María Segura SJ, director general de ecca.edu , subrayó la importancia institucional del encuentro: "Con 'Hackeando la Educación continuamos nuestra historia de innovación constante, queremos poner lo mejor de la IA a disposición de toda la comunidad educativa para mejorar la atención al alumnado, continuamos empeñados en no dejar a nadie atrás y que esta nueva revolución tecnológica y educativa se ponga al servicio de las personas que más lo necesitan."

Asimismo, Miguel Ujeda, presidente de GEG Spain, puso en valor la alta participación y el espíritu colaborativo del evento: "Ver a 300 docentes compartiendo sus dudas y soluciones demuestra que la comunidad educativa de Canarias tiene una voluntad inmensa de evolucionar. No se trata de usar la tecnología por usarla, sino de hackear positivamente el sistema para que la IA trabaje a favor del aprendizaje profundo".

El evento concluyó con una mesa redonda de personas expertas, moderada por Alberto Gilsanz Mir, director de pedagogía e innovación de Escuelas San José - Jesuitas, e integrada por Óscar Abellón, director del colegio Heidelberg, Gorety Almeida, directora gerente de ecca.edu , Maite Santos, docente en Liceo Europeo, Aná Moline, docente en el IES Blecua, y Miguel Ujeda, director de innovación de Mirasur School. Este espacio sirvió para sumar análisis, crítica y reflexión sobre la aplicación de la IA en casos prácticos que vive el profesorado en su día a día.

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El punto final lo puso una foto de familia, que sin duda simboliza el inicio de una nueva etapa en la digitalización de las aulas canarias, dejando claro que la tecnología, cuando se aplica con propósito pedagógico, es capaz de transformar la educación de manera radical.