¿Habrá clases presenciales en Canarias este lunes?

La Consejería de Educación de Canarias informa de que, de cumplirse las previsiones de evolución de la borrasca Therese que monitoriza la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, este lunes, 23 de marzo, se reanudará la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos del archipiélago. Esta medida responde a la finalización de la confluencia de factores meteorológicos adversos que han afectado a las islas estos días y que, previsiblemente, culminará mañana domingo.

"Los efectos que ha supuesto esta borrasca en algunas zonas de las islas, con inundaciones y desprendimientos de rocas de grandes dimensiones sobre carreteras que podrían haber sido utilizadas como rutas de transporte escolar o por las familias, refuerzan la suspensión de las clases presenciales de manera preventiva decretada por la Consejería para evitar los desplazamientos", expresó el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera. En este sentido, concluyó Cabrera, "siempre es mejor proteger a la comunidad educativa que lamentar daños y consecuencias mayores, por lo que agradecemos la comprensión y el civismo demostrado por todas las partes".

Durante los días en los que se ha mantenido la actividad lectiva telemática, el sistema educativo ha continuado funcionando con normalidad generalizada. Las conexiones y accesos a las plataformas de teleformación habilitadas se han desarrollado sin incidencias reseñables, permitiendo garantizar el seguimiento de la actividad educativa en todas las islas pese a la simultaneidad en este formato de todo el archipiélago.

Estas medidas se adoptaron de forma progresiva ante la evolución de las condiciones meteorológicas, con la implantación de la actividad no presencial durante la jornada del jueves en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, así como en Gran Canaria en los turnos de tarde y noche, extendiéndose durante el viernes a la totalidad del archipiélago.

Así, en un contexto marcado por la alerta meteorológica y por la recomendación de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, de evitar los desplazamientos de la población que no fueran imprescindibles, los recursos digitales habilitados por la Consejería de Educación permitieron dar continuidad al servicio educativo y minimizar el impacto de esta situación en la comunidad educativa.

Infraestructuras

En lo relativo a las infraestructuras educativas, el balance definitivo se realizará a partir del lunes, con la reapertura de los centros y la evaluación completa de posibles afecciones por parte de los equipos directivos y docentes, ya que durante los días de suspensión las instalaciones han permanecido cerradas.

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Hasta el momento, las incidencias registradas en los centros educativos han estado relacionadas con el desplazamiento de aparatos de aire acondicionado en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria debido al viento; la caída de un árbol en la entrada del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rafael Gómez Santos, en el municipio de la Vega de San Mateo, en Gran Canaria; la intervención de los servicios de emergencia para asegurar el techado del pabellón escolar del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cruz Santa, en Los Realejos, Tenerife, así como filtraciones producidas por las lluvias en los ceips Los Llanetes, en Valsequillo, y Taibique, en El Pinar de El Hierro.